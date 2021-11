Wschodząca gwiazda Counter-Strike'a niedługo dołączy do G2 Esports?

Półtora tygodnia temu gracze G2 Esports zostali srebrnymi medalistami na PGL Major Stockholm. Niemniej okazuje się, że tak dobry rezultat na Majorze nie ochroni międzynarodowej formacji od zmian w składzie. We wtorek z drużyną pożegnał się jej dotychczasowy trener, Damien "maLeK" Marcel. Co więcej, wysoce prawdopodobne, że zmiana szkoleniowca nie będzie jedyną w G2.

To nie koniec zmian w G2?

Na chwilę obecną nie wiadomo, kto zastąpi samego maLeKa. Aczkolwiek już przed samym rozstaniem się z Marcelem francuski dziennikarz Guillaume „neL" Canelo informował o tym, że G2 może zmienić jednego albo dwóch graczy. Nie padły wówczas konkretne nazwiska, jednakże patrząc na przeszłe doniesienia i ostatnie wyniki indywidualnie, zespół najprawdopodobniej myślałby nad pożegnaniem z François „AmaNEkiem" Delaunayem lub Audricem "JaCkzem" Jugiem.

We wtorek oliwy do ognia dodał zagraniczny portal draft5, który również napisał o odejściu AmNEka i co ciekawsze, przedstawił listę potencjalnych nowych nabytków, którymi G2 będzie chciało wypełnić lukę po Francuzie.

Wschodząca gwiazda Counter-Strike'a na celowniku zespołu

Wśród nazwisk znajdziemy między innymi jedną ze wschodzących gwiazd CS:GO z akademii Natus Vincere, Ilyę "m0NESY'ego" Osipova. Szesnastolatek wystąpił już na dwóch finałach WePlay Academy League, podczas których został doceniony przez społeczność CS:GO i nazwany "nowym s1mple’em". Co więcej, jak dodaje neL w swoim środowym raporcie, NAVI chętnie sprzeda zawodnika.

Na Rosjaninie nie kończy się jednak lista. Wśród potencjalnych nowych graczy G2 Esports znajdziemy także Alekseya "El1ana" Guseva z Entropiq oraz Ihora "w0nderfula" Zhdanova, który do niedawna reprezentował Trasko Esports.

