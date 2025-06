Ależ blamaż na KMŚ! Siedem goli w wielkim hicie Manchester City - Juventus

Co to był za mecz Klubowych Mistrzostw Świata! Przejdzie do historii nie tylko w związku z wielką dominacją jednego zespołu, ale przede wszystkim przez sposób zdobywania bramek. Praktycznie każda kolejna była jeszcze bardziej kuriozalna od poprzedniej. Widzieliśmy błąd bramkarza, samobój, a nawet niefortunne przyjęcie, które zakończyło się golem. Więcej szczęścia i mniej pomyłek popełnił Manchester City i wygrał z Juventusem aż 5:2.