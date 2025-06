We Włoszech już wiedzą. Ogłosili przed meczem Świątek - Paolini

Już w piątek 27 czerwca wczesnym popołudniem Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA w Bad Homburgu z Jasmine Paolini. Awans do finału na pewno byłby dobrym znakiem przed zbliżającym się Wimbledonem, z którym Świątek nie ma najlepszych doświadczeń. A jak to spotkanie zapowiada się we włoskich mediach? Dali wprost do zrozumienia, że stawka jest niezwykle ważna.