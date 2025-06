A jednak! Wielki powrót do Ekstraklasy. A miał być gwiazdą za granicą

W minionym sezonie Jagiellonia nieco obniżyła loty w porównaniu do wcześniejszych, mistrzowskich rozgrywek, ale i tak zachowała bardzo dobry poziom. Zarówno w Ekstraklasie (trzecie miejsce), jak i Europie (ćwierćfinał Ligi Konferencji). Teraz jednak władze klubu muszą dołożyć wszelkich starań, żeby Adrian Siemieniec dalej miał ekipę zdolną do walki o wysokie cele.

Wielki powrót do Ekstraklasy. Wraca po roku

W ostatnim czasie szeregi Jagiellonii opuściło bowiem aż dziewięciu piłkarzy, a dołączyło do niej tylko dwóch: Dawid Drachal oraz Dimitris Rallis. Dzisiaj jednak klub ogłosił trzecie wzmocnienie, które jak na realia naszej ligi można spokojnie określić mianem hitu transferowego. W sezonie 2025/2026 w drużynie Siemieńca ponownie grać będzie Bartłomiej Wdowik.

To 25-letni obrońca, który był kluczowym graczem Jagiellonii na drodze do jedynego w historii klubu mistrzostwa. Podczas rozgrywek 2023/2024 wystąpił w 39 spotkaniach, w których zanotował 11 bramek oraz 7 asyst. Jego świetna postawa została wówczas bardzo doceniona. W trakcie Gali Ekstraklasy Wdowik otrzymał nagrodę dla obrońcy sezonu, a niedługo później przeniósł się do portugalskiej SC Bragi. Tam jednak nie otrzymywał wielu szans do gry, przez co został wypożyczony do Hannovera 96.

Niemiecka przygoda jednak też nie poszła po myśli Wdowika. Tym samym Braga podjęła decyzję o kolejnym wypożyczeniu polskiego obrońcy. Wydaje się, że jeśli 25-latek ma gdzieś odbudować zgubioną formę, to właśnie w Jagiellonii Białystok.