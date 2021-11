Zmiany w Ninjas in Pyjamas? Do zespołu ma dołączyć kolejny Duńczyk

Roszady w składach CS:GO są normalne po zakończeniu turniejów rangi Major, które porównywane są do mistrzostw świata. W kuluarach mówi się już o zmianach w szeregach Teamu Liquid czy Teamu Vitality, a niektóre z nich zostały już potwierdzone, jak np. w przypadku Astralis. Najnowsze plotki sugerują, że do takich dojdzie także w Ninjas in Pyjamas.

Es3tag nowym graczem NiP-u?

Do szwedzkiej organizacji ma dołączyć Patrick ‘es3tag’ Hansen. Tak informuje portal dexerto. Duńczyk niedawno rozstał się z Complexity, które pożegnało się niemalże ze wszystkimi swoimi zawodnikami CS:GO i ogłosiło przebudowę na 2022 rok.

Kogo miałby zastąpić Duńczyk? Według dexerto elementem formacji do wymiany miałby być Linus ‘LNZ’ Holtäng, który do głównego składu NiP-u dołączył w czerwcu tego roku i od tamtego momentu był jednym z najsłabszych ogniw w zespole.

Dev1ce i es3tag mają ponownie połączyć siły

Jeżeli taki ruch miałby faktycznie mieć miejsce, oznaczałoby to powrót es3taga do grania obok Nicolaia "dev1ce'a" Reedtza. Duet przez parę miesięcy reprezentował wspólnie Astralis. W listopadzie 2020 roku Hansen zmienił jednak barwy na Cloud9 i od tamtego momentu nie potrafił znaleźć domu na dłużej. Sam dev1ce za to opuścił szeregi Astralis w kwietniu tego roku.

Co więcej, jak podają zagraniczni dziennikarze, pierwszym turniejem es3taga w barwach NiP-u ma być BLAST Fall Finals, które rozpocznie się niebawem. Wydarzenie bowiem zostanie zainaugurowane 24 listopada i będzie miało miejsce w Royal Arenie w Kopenhadze. Jeżeli więc zakontraktowanie Duńczyka ma zostać ogłoszone, to odbędzie się to na dniach.