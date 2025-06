Trzęsienie ziemi w Legii Warszawa. "Nie mogę pisać o kwocie"

Legia Warszawa już 10 lipca meczem z FK Aktobe w eliminacjach do Ligi Europy rozpocznie nowy sezon. Mimo to klub nadal nie dokonał żadnych wzmocnień poza sprowadzeniem nowego trenera Edwarda Iordanescu. Sprzedała za to utalentowanego bramkarza ze swojej akademii - Jakuba Zielińskiego. Nieoczekiwanie transfer rozpętał sporo kontrowersji.

Transfer Legii wywołał burzę. Kibic nie wytrzymał. "Na co poszły pieniądze?"

Zieliński we wtorek oficjalnie trafił do niemieckiego Wolfsburga. Stołeczny klub nie ujawnił jednak, ile na nim zarobił. Tymczasem do dość zaskakujących ustaleń dotarł Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. Z jego informacji wynika, że Legia zagwarantowała sobie 800 tys. euro. Zależało jej również, aby kwota w całości została przelana na konto klubu w ciągu jednego tygodnia. Wszystko po to, by przeznaczyć ją na... spłatę zaległych pensji.

Wiadomość wywołała nie lada zamieszanie wśród kibiców. Jeden z nich zażądał nawet wyjaśnień. - Mam pytanie, a w zasadzie prośbę, czy jest możliwość, żeby pan Mioduski lub pan Herra wyszli przed kamery i powiedzieli wprost: na co poszły pieniądze za Slisza i Muciego, na co poszły pieniądze za Ligę Konferencji, na co poszły pieniądze za dni meczowe - napisał na portalu X, zwracając się do Aleksandry Kalinowskiej, dyrektorki ds. marketingu i komunikacji Legii. Poprosił też, aby odniosła się do rewelacji ujawnionych przez Włodarczyka.

Legia pytana o zaległości finansowe. Jest odpowiedź

Wkrótce doczekał się odpowiedzi. - Zaległości zostały spłacone. A o kwocie nie mogę nic napisać, bo obowiązuje nas klauzula poufności. Ale wczoraj Paweł Gołaszewski o Jakubie Zielińskim pisał - poinformowała Kalinowska.

Ze wskazanego tekstu Pawła Gołaszewskiego na portalu pilkanozna.pl wynika, że Legia ze sprzedaży Zielińskiego zarobiła nie 800 tys. euro, a 950 tys. oraz zagwarantowała sobie 10 procent od kolejnego transferu. Był to zarazem najdroższy transfer w historii akademii Legii.