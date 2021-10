Haaland zobaczył ocenę Roberta Lewandowskiego. Błyskawiczna reakcja [WIDEO]

Nowa odsłona serii FIFA miała swoją premierę w piątek, 1 października. Gracze mieli do niej dostęp już wcześniej i mogli testować grę w ramach 10-godzinnego okresu próbnego w ramach usługi EA Play od Electronic Arts, albo kupić grę w poszerzonej wersji, co zapewniało im możliwość pobrania FIFA 22 już kilka dni przed oficjalną premierą.

REKLAMA

Zobacz wideo Miał być transferowy hit, a jest rozczarowanie! Wtem gol w meczu z Barceloną [eSekcja]

Wymowna reakcja Haalanda na ocenę Roberta Lewandowskiego w FIFA 22

Jak zawsze, w przypadku nowej odsłony gry wiele klubów organizuje swoim zawodnikom sesje odgadywania lub sprawdzania, jak zostały ocenione ich karty w trybie Ultimate Team. Nie inaczej było teraz w jednym z najbardziej wyróżnianych klubów w grze - Borussii Dortmund, którą EA Sports wspiera dzięki specjalnemu kontraktowi.

Najlepsi obrońcy w grze FIFA 22. Lider mógł być tylko jeden. Prawdziwa skała

Jednym z zawodników, który przyjrzał się swojej karcie był Erling Haaland. - Lubię czasem zagrać w FIFĘ. W nową nie miałem jeszcze okazji, ale na pewno sprawdzę - rzucił Norweg, gdy został przywitany przez prowadzącego całą zabawę pomocnika Jude'a Bellinghama. Jego reakcja na samą kartę ocenioną na 88 była pozytywna - nie miał do niej większych zastrzeżeń i nawet powiedział, że wygląda nieźle.

Wtedy Belingham powiedział mu jednak, jaką ocenę ogólną mają karty Kyliana Mbappe i Roberta Lewandowskiego. - Obaj mają po 91, co o tym myślisz? - spytał. Haaland tylko pokiwał głową i skwitował: No comment. Chwilę później się jednak zaśmiał i dalej mówił o swojej karcie. - Fizyczność i tempo powinny być powyżej 90. No i chyba należy mi się karta "w formie", prawda Jude? - mówił z uśmiechem.

Oto największe polskie talenty w FIFIE. Rozczarowujący Zalewski, wielki potencjał w ekstraklasie

Bellingham się pomylił. Lewandowski najlepszy w historii gry, ale mniej popularny od Haalanda

Co ciekawe, Bellingham pomylił się przy podaniu oceny Lewandowskiego. Polak ma bowiem kartę ocenioną na 92, co czyni go drugim najlepszym piłkarzem w grze po Lionelu Messim (93 oceny ogólnej). To także jego najlepsza karta w historii gry. Za to Lewandowski i Haaland to dwaj najlepsi napastnicy z Bundeslidze w trybie.

Porównanie kart Roberta Lewandowskiego i Erlinga Haalanda w FIFA 22 Ultimate Team:

ocena ogólna: Lewandowski 92 - Haaland 88

- Haaland 88 tempo: Lewandowski 78 - Haaland 89

strzelanie: Lewandowski 92 - Haaland 91

- Haaland 91 podania: Lewandowski 79 - Haaland 65

- Haaland 65 drybling: Lewandowski 86 - Haaland 80

- Haaland 80 obrona: Lewandowski 44 - Haaland 45

fizyczność: Lewandowski 82 - Haaland 88

cena: Lewandowski ok. 52 tys. monet - Haaland ok. 59 tys. monet

rozegrane mecze: Lewandowski 103,3 tys. - Haaland 229,3 tys.

FIFA 22 już dostępna! Sprawdź najważniejsze informacje o grze

Jeśli porównamy jego statystyki w grze z Haalandem, to Norweg jest lepszy od Lewandowskiego pod względem tempa, obrony i fizyczności. Jest też droższy i dwukrotnie bardziej popularny wśród graczy w pierwszych dniach gry.