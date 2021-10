FIFA 22 już dostępna! Sprawdź najważniejsze informacje o grze

FIFA 22 to najnowsza edycja najpopularniejszego symulatora sportowego na świecie. Gracze ponownie mogą wcielić się w swoich ulubieńców i toczyć boje o najważniejsze puchary w futbolu. Gra zadebiutowała wraz z początkiem października.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

Gdzie i jak kupić

FIFA jest dostępna na wszystkie główne platformy, czyli PC, PS5, Xbox Series X/S, ale także na starsze generacje, czyli PS4, Xbox One i Nintendo Switch, a nawet Stadia. Niestety tylko na konsolach najnowszej generacji gra otrzyma wszystkie usprawnienia oprawy graficznej i mechaniki. Mimo to gra na innych platformach również może sprawić sporo frajdy.

Gra dostępna jest we wszystkich największych sklepach z elektroniką, a także na wirtualnych sklepach Origin, Playstation Store czy Xbox Live. Cena? Zależna od platform. Najtaniej grę nabędą gracze PC, którzy będą musieli wydać około 210 złotych. Posiadacze PS4 i Xbox One muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 240 złotych. Najdrożej zapłacą gracze PS5 i Xbox Series – gra na te platformy kosztuje 279 złotych. Do tego chodzą różne edycje jak Ultimate, które są droższe, ale posiadają różne dodatki w grze jak fifa pointsy w trybie Ultimate Team.

To jest konkurencja dla FIFA 22? Absurd! Komiczny wygląd Messiego i Ronaldo

Nowości w FIFIE

Jak co roku i tym razem EA Sports postanowił wzbogacić swoją rozgrywkę. Dużą zmianą są dodatkowe mini-gry w trybie VOLTA, o których już pisaliśmy. Dodano m.in. rozgrywkę w siatkonogę. Ponadto do gry dodano kilka nowych klubów i lokacji jak chociażby HJK Hajduk Split, który wrócił do FIFY po 22 latach nieobecności.

Dużo zmieniło się w trybie Ultimate Team, który jest flagowym produktem FIFY. Dodano przede wszystkim nowe karty – Bohaterów. To zestaw najbardziej pamiętnych piłkarzy, którzy w trakcie kariery wsławili się charakterystycznymi czynami. Pojawił się np. Jerzy Dudek, który otrzymał kartę za finał Ligi Mistrzów z 2005 i „Dudek Dance".

Ekstremiści przejmują gry, w które grają nasze dzieci? Szokujące ustalenia Brytyjczyków

Deweloperzy namieszali również w fizyce gry. Tak oto system zachowania ostatniej linii obrony uległ przebudowie. Bramkarze będą się również zachowywać bardziej realistycznie. Zmieniono ponadto fizykę piłki, która będzie inaczej zachowywać się na murawie i w kontaktach z zawodnikami.

Poprawie uległy oczywiście aspekty graficzne, to za sprawą HyperMotion. Dzięki nowej technologii zawodnicy będą zachowywać się bardziej realistycznie i lepiej reagować na ruchy graczy. HyperMotion wpłynie również na animacje kontrolowania piłki i przy innych kontaktach. Piłkarze będą mieli również więcej animacji takich jak rozmowy, gesty rękami – to wszystko, aby gra była jeszcze bardziej realistyczna.

FIFA 22. Oni najlepiej zabezpieczą bramkę. Najlepsi bramkarze w grze