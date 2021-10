Najlepsi obrońcy w grze FIFA 22. Lider mógł być tylko jeden. Prawdziwa skała

FIFA 22 miała swoją premierę 1 października. Przyjrzeliśmy się najlepszym obrońcom dostępnym w grze. Zwróciliśmy uwagę zarówno na stoperów jak i bocznych obrońców, a także tanich, ciekawych opcji.

Środek obrony ze skały

Podczas wybierania środkowych obrońców do składu należy zwracać uwagę na trzy aspekty – obronę, fizyczność, a także tempo. Najlepsi posiadają wszystkie te cechy. Listę otwiera Virgil van Dijk, którego ocena 89 jest najwyższą dla obrońcy w całej FIFIE. Tuż za nim znajdują się dwie skały PSG – Sergio Ramos i Marquinhos. Wybór paryskiego klubu w obecnej FIFIE to strzał w dziesiątkę, nie tylko dzięki sile rażenia, ale również przez mocarną linię obrony. TOP10 obrońców zaś prezentuje się następująco:

Virgil van Dijk - 89 Sergio Ramos - 88 Marquinhos – 87 Ruben Dias - 87 Mats Hummels – 86 Raphael Varane – 86 Milan Skriniar – 86 Aymeric Laporte – 86 Kalidou Koulibaly – 86 Giorgio Chiellini – 86

Warto również zwrócić uwagę na tańsze opcje, ale za to bardzo szybkie. Takimi stoperami są chociażby Ben Godfrey z Evertonu, którego ocena ogólna wynosi 77, ale tempo to aż 83. Rekordzistą jest zaś Maxence Lacroix z Bundesligi, którego szybkość biegu oceniona jest na 88. Zawodnik Wilków jest jednak stosunkowo drogi, właśnie przez tę jedną cechę. Inne ciekawe opcje to Kostas Manolas, Lucas Verissimo czy Manuel Akanji.

Miny wśród bocznych obrońców

W przypadku bocznych obrońców często się łatwo naciąć na wysoką ocenę. Znakomitym przykładem jest tutaj Luke Shaw. Anglika ocena wynosi aż 84 i jest on dzięki temu jednym z lepszych bocznych obrońców w grze. Gdy jednak przyjrzymy mu się z bliska, to widzimy bardzo słabe tempo jak na lewego defensora – 79. W starciach z zawsze szybkimi skrzydłowymi lewa strona będzie piętą achillesową zespołu. Jak wygląda TOP10 bocznych obrońców?

Andy Robertson – 87 Trent Alexander-Anrold – 87 Joao Cancelo – 86 Jordi Alba – 86 Achraf Hakimi – 85 Kyle Walker – 85 Dani Carvajal – 85 Luke Shaw – 84 Marcus Acuna – 84 Theo Hernandez – 84

W czołówce rzuca się w oczy dominacja Premier League, która posiada aż pięciu przedstawicieli. W przypadku bocznych obrońców warto jednak poszukać tańszych, niżej ocenionych piłkarzy, którzy są za to szybcy. Takim przykładem jest Alex Moreno, Hassane Kamara czy Jerome Roussillon – wszyscy posiadają tempo w wysokości 88. Najszybszym bocznym obrońcą w grze jest za to Alponso Davies (96). Jeśli chcemy mierzyć się z Kylianem Mbappe to tylko Kanadyjczyk zapewni nam wystarczająco dobrą obronę.

