Oto największe polskie talenty w FIFIE. Rozczarowujący Zalewski, wielki potencjał w ekstraklasie

FIFA 22 wyszła 1 października na światło dzienne. Gra jest już dostępna dla wszystkich, pora więc zajrzeć do jej trybów. Przyjrzeliśmy się "Karierze", a w niej sprawdziliśmy potencjał polskich talentów, w tym Nicoli Zalewskiego, który jednak nie powala na kolana.

Odmienne spojrzenia

Nicola Zalewski w oczach wielu polskich kibiców oceniany jest jako wielki talent. Obecny gracz AS Romy zdążył już zadebiutować we włoskim klubie, a także w reprezentacji, notując nawet asystę w spotkaniu z San Marino. Kilka dni temu zaś wszedł z ławki na 9 minut w przegranych derbach Rzymu z Lazio. Były to jego jedyne minuty w tym sezonie. To jednak nadal młody piłkarz, zaledwie 19-letni. Z tego powodu reprezentacja Polski jak i kibice kadry wierzą w Zalewskiego.

Innego zdania jest EA Sports. Karta Polaka w FIFIE 22 nie powala – ma jedynie 63 oceny ogólnej, co sprawia, że jest najgorszej jakości kartą – brązową. To jednak młody zawodnik, który ma czas na rozwój, sprawdziliśmy więc jego potencjał w trybie kariery. Tutaj niestety również nie ma się czym pochwalić. Jego potencjał oceniony jest na jedynie 77.

Jak prezentują się inni Polacy?

Spojrzeliśmy na inne, polskie talenty i ich oceny w trybie kariery. Tutaj nieoczekiwanie najlepiej wypadli zawodnicy grający na co dzień w rodzimej ekstraklasie. Bank rozbił Kacper Kozłowski. Młokos z Pogoni w FIFIE 22 jest oceniony na 68, jego potencjał zaś celuje w overall 85. Jest to zdecydowanie najlepszy wynik spośród wszystkich Polaków. Później jest Jakub Kamiński. Reprezentant Lecha Poznań posiada w FIFIE 22 ocenę 68, ale jego potencjał mierzony na aż 83.

Zaraz za nim jest Jakub Moder. Zawodnik Brighton ma aktualnie ocenę 70, ale producenci gry oceniają jego potencjał nawet na 82. Taki sam overall może otrzymać w przyszłości Jan Bednarek, obrońca jednak startuje z wyższego pułapu, bo jego aktualna karta jest oceniona na 76. EA talent zauważył także w Mateuszu Boguszu. Obecny gracz UD Ibiza oceniony jest na 66, ale jego potencjał to 82. Do grona najlepiej ocenianych dołączają również Bartłomiej Drągowski i Sebastian Walukiewicz, których potencjał jest wyceniony na 81 (aktualnie oceny kolejno 77 i 71).

EA Sports dostrzega potencjał w innym piłkarzu, który na co dzień występuje we Włoszech. Mowa o Aleksandrze Buksie. Były snajper Wisły w FIFIE 22 może pochwalić się jedynie oceną 61, czyli bardzo niską. Producenci gry widzą jednak w nim ogromny talent i jego potencjał ocenili na aż 80. Jest to 19 oczek różnicy, co kompletnie deklasuje konkurencję. Biała Gwiazda w swoich szeregach ma aktualnie inny materiał na wielkiego piłkarza – Piotra Starzyńskiego. Jego potencjał również oceniony jest na 80, a aktualna ocena wynosi 62, czyli oczko wyżej od Buksy.

