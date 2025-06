Ten mecz w Turcji był bardzo ważny dla Jagiellonii. Gole w 95. i 98. minucie!

Tuż po zakończeniu sezonu analizowaliśmy na kogo mogą trafić polskie kluby w europejskich pucharach. Biorąc pod uwagę kto był w grze o miejsca premiowane awansem - trudno było o lepszy zestaw pucharowiczów. Polskie kluby są w świetnej sytuacji i jest możliwe, że nawet trzy drużyny będą miały dobrą ścieżkę do fazy grupowej.

Na te wieści czekała Jagiellonia. Kluczowe mecze odbyły się w Turcji

Już wtedy wiedzieliśmy, że Jagiellonia będzie rozstawiona w trzech rundach eliminacyjnych Ligi Konferencji. Po dzisiejszych rozstrzygnięciach - meczach w Turcji oraz finale Pucharu Szwajcarii - wiemy już, że najpewniej trzecia drużyna Ekstraklasy będzie rozstawiona również w IV rundzie eliminacji. Szanse na taki scenariusz wynoszą aż 85 procent - tak podał analityk Piotr Klimek.

"Samsunspor odwraca w ostatnich minutach wynik meczu i zapewnia sobie podium tureckiej ligi. To oznacza że Jagiellonia będzie pierwszym zespołem nad kreską rozstawieniową - to jest jakieś 85 procent na rozstawienie we wszystkich rundach kwalifikacyjnych. Wciąż by się musiało dużo stać by spadli" - napisał.

Jagiellonia miejsce "nad kreską" we wszystkich rundach kwalifikacji Ligi Konferencji zapewniła sobie już dzięki wygranej FC Basel w Pucharze Szwajcarii. Mecze w Turcji były jednak o tyle ważne, że gdyby trzecie miejsce zajął Besiktas to szanse Jagiellonii na rozstawienie w każdej rundzie wynosiłyby około 95 procent.

Besiktas zagrał pod Jagiellonię i wygrał swój mecz 4:0. Niestety dla białostoczan Samsunspor zdobył bramki na 1:1 i 2:1 w 95. i 98. minucie swojego meczu z Kayserisporem. W tak dramatycznych okolicznościach Samsunspor zapewnił sobie brązowe medale i sprawił, że szanse Jagiellonii na rozstawienie w każdej rundzie są trochę mniejsze.

Kolejny sezon Ekstraklasy rozpocznie się 18 lipca. Jagiellonia pierwszy mecz w eliminacjach do Ligi Konferencji rozegra już 24 lipca.