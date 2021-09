Gracze narzekają na problemy z prądem. Nie mogą trenować przed mistrzostwami świata

Worlds 2021 to najważniejsza impreza roku w League of Legends. Tegoroczna edycja mistrzostw świata odbędzie się w islandzkim Reykjaviku i została przeniesiona z Chin z uwagi na utrudnione warunki wjazdu do Państwa Środka w dobie pandemii COVID-19. Niestety europejska wyspa nie była idealnym wyborem, przynajmniej w oczach graczy, którzy publicznie narzekają na warunki, które zastali.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w League of Legends

Islandia jak sowiecka Rumunia

Jednym z graczy, którzy jawnie skrytykowali organizację Worlds 2021 był Andrei „Odoamne" Pascu – zawodnika ROGUE. 26-latek na swoim Twitterze pokusił się o żartobliwe porównanie. – Nic bardziej nie przypomina sowieckiej Rumunii niż brak prądu w trakcie treningu – przedstawił Odoamne. Jego pierwszy wpis na ten temat miał miejsce 27 września, jak jednak sugerują kolejne wpisy, problem nie został naprawiony.

Treść tweetów Odoamne nie wygląda najlepiej dla organizatorów Worlds 2021. screenshot

Narzekają również zawodnicy innych drużyn, które wezmą udział w turnieju. Wskazują na problemy z dostawami prądu, a także siecią internetową, która nie jest stabilna w hotelach, w których obecnie przebywają. Obie rzeczy są niezbędne do przeprowadzenia treningu w League of Legends, nie można się więc dziwić irytacji graczy.

Nie jedyne problemy

Problemy w dostawach prądu i łącza internetowego niestety nie są jedynym utrudnieniem dla graczy. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że zawodnicy mimo negatywnych wyników testów oraz przebywania w osobnych pokojach, nadal muszą trenować w maseczkach. Na sytuację narzekał Barney „Alphari" Morris z Teamu Liquid.

Mimo dołożonych wszelkich starań organizacja Worldsów 2021 nie przebiega po myśli Riot Games. Gracze ujawniają kolejne wady, a turniej jeszcze się nawet nie rozpoczął. Przed organizatorami stoi bardzo trudne zadanie przeprowadzenia rozgrywek bez większych komplikacji. Te startują już 5 października i potrwają do 6 listopada. W turnieju wezmą udział dwaj Polacy – Adrian „Trymbi" Trybus i Kacper „Inspired" Słoma – reprezentujący ROGUE.

FIFA 22. Poznaliśmy drugą drużynę tygodnia. Gwiazdy Realu Madryt i Cracovii docenione