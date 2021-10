Zaskakujące rozstrzygnięcia w Mistrzostwach Polski. Beniaminki na prowadzeniu

ESL Mistrzostwa Polski Jesień 2021 to najważniejsze rozgrywki w kraju. Drużyny konkurują o tytuł mistrza, pulę nagród wynoszącą 100 tysięcy złotych, a także miejsca w innych rozgrywkach m.in. w IEM Katowice 2022.

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike: Global Offensive

Beniaminek na prowadzeniu

Po 5. kolejce liderem tabeli fazy zasadniczej zostało Ungentium. Beniaminek sprawia rywalom duże kłopoty i tym razem MAD DOG’S PACT przekonało się o tym na własnej skórze. Ciekawie było również w starciu Anonymo – Tarczyński Protein Team. Kabanosy sprawiły dużą niespodziankę, urywając punkty faworytowi. Podsumowanie kolejki jest dostępne poniżej:

W przyszłym tygodniu zapowiada się naprawdę ciekawa kolejka. Do gry wracają mistrzowie Polski – HONORIS – którzy mają sporo zaległych spotkań do rozegrania. Odbędzie się również mecz na szczycie pomiędzy Ungentium i Team ESCA Gaming. Obie drużyny obecnie zajmują dwie pierwsze lokaty w tabeli. Ponadto zagrają również Anonymo i Wisła All in! Games Kraków.

