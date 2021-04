Esportowa społeczność walczy z hejtem. "Wiktor, stoimy za tobą wszyscy!"

Hejt nigdy nie jest uzasadniony. Po prostu jest całkowicie złym zjawiskiem. W esporcie niestety hejterzy mają wiele okazji, aby pokazać swoje prawdziwe oblicze. Na pewno sprawę ułatwia im fakt, że mowę nienawiści mogą uprawiać praktycznie bez przerwy na czacie bezpośrednio w trakcie transmisji spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Esportowe abecadło. Poznaj najważniejsze pojęcia w Counter Strike : Global Offensive

100% ESPORTS 0% HATE

"Mynio wyjdź z serwera", "czy ktoś jeszcze wierzy w Mynia?" różne "błyskotliwe" rymowanki i śmiech po nieudanych akcjach - taką atmosferę można było poczuć na czacie podczas spotkania między Anonymo Esports i Wisłą All in! Games Kraków. Oczywiście wielu osobom się to nie spodobało. Zawodnik, któremu nie wychodzi mecz nie zasługuje na hejt. Taki jest esport (i sport). Raz idzie komuś lepiej, a raz gorzej i wtedy wygrywa przeciwnik.

Wybraliśmy gracza miesiąca w CS:GO. Wynik zaskoczył nawet nas!

- Każdy przejaw nienawiści wobec graczy, komentatorów czy innych fanów jest krzywdzący dla wszystkich osób w esporcie - nie rozumiemy takiego zachowania i mamy nadzieję, że nasza esportowa społeczność będzie się stale poprawiać. Rozumiemy frustrację fanów, ale też prosimy o wyrozumiałość i wsparcie w kierunku nie tylko naszych zawodników, a wszystkich rywalizujących o najwyższe stawki. Z naszej strony możemy jeszcze tylko powiedzieć, że mamy pełne zaufanie do Mynia i całego zespołu, wszyscy są świetnymi zawodnikami i patrzymy optymistycznie w przyszłość - mówi COO i współzałożyciel Anonymo Esports, Adam "Jotosha" Kozierowski.

Wiktor "Mynio" Kruk jest prowadzącym Anonymo Esports. Jest to najbardziej odpowiedzialna rola w całym zespole. Często od tego zawodnika zależy wynik całego zespołu. Wiktor Kruk dopiero od niedawna pełni tę rolę, tym bardziej trudno zrozumieć hejt w jego stronę. Całe szczęście wielu graczy solidaryzuje się z Myniem. - Wiktor "mynio" Kruk, stoimy za Tobą wszyscy. Nie Ty pierwszy i zapewne nie ostatni, ale to najwyższy czas by zacząć działać. Jesteś doskonałym zawodnikiem i jestem pewien, że znasz swoją wartość. I nie trzeba Ci przypominać drogi jaką przeszedłeś by być tu gdzie jesteś. Idziesz nią dalej bo to przecież TWOJA droga - napisał Filip "NEO" Kubski, zawodnik HONORIS, który jest jedną z legend polskiego Counter Strike'a.

Sporo osób z branży esportowej zabrało w tej sprawie głos:

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji 100% ESPORTS, 0% HATE zainicjowanej przez HONORIS. Ikonkę do użycia w social media można znaleźć pod tym linkiem. Do tej pory przyłączyło się do niej wiele osób związanych zawodowo z esportem, np. Filip "NEO" Kubski czy Wiktor "TaZ" Wojtas, a także media esportowe i same organizacje, m.in. MAD DOG'S PACT.

Czy Polacy mają mentalność zwycięzców? - Podcast Esportowy #5