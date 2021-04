Flick podjął decyzję ws. występu Lewandowskiego! "Widziałem, jak trenuje"

- Widziałem właśnie trenującego Roberta Lewandowskiego, ale jest jeszcze za wcześnie, by wrócił już na sobotni mecz z Wolfsburgiem. A na wtorkowy z Bayerem Leverkusen? Zobaczymy, trzeba jeszcze poczekać na rozwój wypadków. Na razie wszystko wskazuje też na to, że w sobotę nie będę mógł skorzystać z Leona Goretzki - zdradził Hansi Flick na piątkowej konferencji prasowej, gdzie dostał pytanie o kontuzjowanych zawodników.

Lewandowski wznowił treningi z piłkami

Robert Lewandowski cały czas walczy o powrót do pełnej sprawności po kontuzji kolana, której nabawił się na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski - w trakcie meczu z Andorą (3:0), kiedy po starciu z rywalem opuścił boisko na początku drugiej połowy. Od poniedziałku już trenuje w ośrodku Bayernu przy Saebener Strasse, ale dopiero w piątek - jak poinformował Bild - wznowił zajęcia z piłkami.

Bayern odpadł z Ligi Mistrzów. "Trzy ważne mecze"

We wtorek Bayern wygrał 1:0 z PSG, ale po pierwszym meczu przegranym u siebie 2:3, odpadł z Ligi Mistrzów już w ćwierćfinale. Flick w rewanżu nie mógł skorzystać nie tylko z Lewandowskiego i Goretzki, ale także Serge Gnabry'ego, Niklasa Suele, Duglasa Costy, Corentina Tolliso i Marca Roki. - Mamy problemy kadrowe, ale też mamy przed sobą trzy ważne mecze i wszystkie chcemy wygrać - powiedział w piątek trener Bayernu, który w tydzień rozegra teraz trzy spotkania: w sobotę z Wolfsburgiem (godz. 15.30), we wtorek z Bayerem (20.30) i w następną sobotę z FSV Mainz (15.30).

Bayern na sześć kolejek przed końcem sezonu jest liderem Bundesligi. Ma pięć punktów przewagi nad RB Lipsk, który w piątek o 20.30 zagra z Hoffenheim. - Chcemy utrzymać tę przewagę do końca sezonu. By to nam się udało, musimy najpierw pokonać Wolfsburg i teraz skupiamy się tylko na tym - powiedział Flick na piątkowej konferencji, gdzie znowu dostał pytanie na temat swojej przyszłości. - Spotkałem się w ostatnich dniach z Oliverem Khanem [dyrektor wykonawczy Bayernu], ale to była krótka rozmowa i dotyczyła innych spraw - uciął Flick, o którym wciąż pisze się, że opuści Bayern po sezonie i zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec.