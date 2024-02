Gigantyczne emocje w Lake Placid! Żyła zachwycił. Brawo!

Po pierwszej serii Piotr Żyła zajmował trzecie miejsce i przegrywał tylko ze Stefanem Kraftem oraz Lovro Kosem. Aleksander Zniszczoł był z kolei dziewiąty. Ostatecznie Polacy pozostali w TOP 10, ale Żyła kończy rywalizację na czwartym miejscu. Mimo to notuje najlepszy wynik w sezonie! Łącznie mieliśmy aż czterech biało-czerwonych w serii finałowej. Walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca, ale górą, tym razem, okazał się Stefan Kraft. Było blisko, by Philipp Raimund wyrównał rekord obiektu.

