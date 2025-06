Świątek ostro podsumowana po Rolandzie Garrosie. Te słowa mogą zaboleć

Iga Świątek dotarła do półfinału tegorocznego Roland Garros. Choć do niedawna byłoby to spore rozczarowanie, to biorąc pod uwagę formę z poprzednich tygodni, można być zadowolonym. Mimo to nie udało jej się sięgnąć po piąty tytuł w karierze na kortach w Paryżu. Portal Tennis.com uważa, że stać ją było na nieco więcej, gdyż umieścił ją w gronie "największych przegranych" tego wydarzenia.