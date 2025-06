Szpakowski wskazał, kto jest największym przegranym konfliktu Lewandowski - Probierz

Robert Lewandowski stracił opaskę kapitańską, a potem zrezygnował z występów w reprezentacji Polski, dopóki selekcjonerem będzie Michał Probierz. Ogromny pożar ogarnął polską kadrę i nie widać nawet cienia szansy na to, by obie strony się dogadały. Zarówno Lewandowski, jak i Probierz przedstawili swoje punkty widzenia - mamy słowo przeciwko słowu. Kulisy ujawniane przez media nie przedstawiają żadnego z nich dobrym świetle.

Szpakowski reaguje na aferę kapitańską w kadrze

Atmosfera wokół reprezentacji Polski jest gorąca i nieprzyjemna, a przecież we wtorek gra bardzo ważny mecz eliminacji do mundialu z Finlandią w Helsinkach. Kibice i eksperci są podzieleni i spolaryzowani, ale też rozżaleni, że nikt w kadrze nie potrafił się dogadać. Żal ma także Dariusz Szpakowski, komentator TVP Sport. Uważa, że wszyscy są tutaj przegranymi, zamieszanie źle świadczy o całym środowisku reprezentacyjnym.

- W tej chwili są tacy, którzy są za Lewandowskim i ci, którzy są za Probierzem. Nie tędy droga. Myślę, że wystawiliśmy sobie świadectwo – myślę tu o PZPN-ie, selekcjonerze i Lewandowskim, czyli naszym najlepszym piłkarzu w historii. Takie rzeczy załatwia się w szatni. Tu nie ma wygranych. Przegranymi są polscy kibice, nie tego oczekiwali przed samym spotkaniem - powiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Jego zdaniem sprawę opaski kapitańskiej i dalszych występów Lewandowskiego w kadrze dało się załatwić w inny sposób, bardziej cywilizowany. Nie rozumie, co chce uzyskać Probierz, kreując siebie na stanowczego ws. roli kapitana reprezentacji Polski.

- Mam nadzieję, że jutro reprezentacja da im satysfakcję, co nie oznacza, że sprawa się zakończy. Powiedział Michał Probierz, że nie zamyka drzwi. Pytanie podstawowe – czemu to miało służyć? Pobudzeniu reprezentacji? Zbulwersowaniu Roberta Lewandowskiego? On pewnie miał do tego pełne prawo. Taka sprawa powinna być załatwiana zupełnie inaczej, a nie przez media społecznościowe i opinię publiczną - przekonywał.

Robert Lewandowski stracił opaskę kapitańską po 11 latach. Przejął ją Piotr Zieliński, który kilkukrotnie zastępował Lewandowskiego, gdy ten nie był zdolny do gry lub zaczynał na ławce rezerwowych.

Mecz Finlandia - Polska we wtorek o godzinie 20:45.