A jednak! Wyjaśnia się przyszłość Neymara. To tam ma grać

Po nieudanej przygodzie w Arabii Saudyjskiej naznaczonej kontuzjami Neymar wrócił do Santosu, z którego wypłynął na szerokie wody. Niestety urazy nawet w Brazylii go nie opuszczają. W 2025 roku rozegrał zaledwie 13 spotkań. Aktualnie Brazylijczyk przechodzi rekonwalescencję po pozytywnym wyniku testu na COVID-19.

Ojciec Neymara zabrał głos nt. przyszłości syna

Jego kontrakt z Santosem wygasa 30 czerwca i tym samym przyszłość wciąż pozostaje nieznana. Niedawno pojawiły się informacje, że on i Cristiano Ronaldo odrzucili oferty z Fluminense, które jest jednym z czterech brazylijskich klubów, które zobaczymy w Klubowych Mistrzostwach Świata. Jednak przedstawiciele obu piłkarzy mieli z miejsca odrzucić te oferty.

Teraz dziennikarze hiszpańskiego "AS-a" dotarli do nowych informacji nt. przyszłości Neymara, który wciąż marzy o grze na mistrzostwach świata 2026. Jednak by mu się to udało, musi regularnie grać, w czym przeszkadzają mu kontuzje. Na temat przyszłości Brazylijczyka wypowiedział się ojciec samego zawodnika, który uważa, że jego syn pozostanie w Santosie. - Chcemy, żeby tu dłużej. Staram się zrobić wszystko, co możliwe, żeby mógł być częścią tego klubu - oświadczył, cytowany przez hiszpańskie media.

- Wywiozłem mojego syna z Arabii Saudyjskiej w dwa dni i przywiozłem go do Santosu. Chcę, żeby został. Santos otworzył swoje drzwi dla Neymara, aby mógł wrócić do zdrowia. Wiedzieliśmy, że musi grać, zdobywać minuty oraz że będzie miał te mikrourazy. Wiedzieliśmy, że tak się stanie. Naszym zadaniem było skupić się na Neymarze. Znamy jego marzenie, wiemy, w którą stronę chce iść. Marcelo nalegał, żebym go sprowadził z powrotem, żeby mógł wrócić do zdrowia. Ostatecznie się spełniło - kontynował.

Neymar miał oferty z innych klubów

Ojciec Neymara podkreślił, że on i jego syn są szczęśliwi, że wrócił i dodał, że to, co się przytrafia brazylijskiemu piłkarzowi to "bałagan", ale jest dobrej myśli.

- Mieliśmy oferty z innych klubów, ale ich nie przyjęliśmy, ponieważ chcemy, aby doszedł do siebie. Następne sześć miesięcy będzie ważne. Neymar mieszka tutaj, jest szczęśliwy, jest blisko swoich przyjaciół i rodziny. Santos to dla niego odpowiednie środowisko - zakończył.