Apoloniusz Tajner to jedna z najsłynniejszych postaci w polskich skokach narciarskich. W latach 1999-2004 był trenerem naszej kadry, a w 2006 roku został prezesem PZN. Tę funkcję sprawował przez aż 16 lat. Od niedawna zajął się natomiast polityką. Jest posłem na Sejm X kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zostanie nowym trenerem Legii? Kosecki: Henning Berg chyba zobaczył, co się tu dzieje i zrezygnował

Apoloniusz Tajner. Niesamowita przemiana byłego prezesa PZN

Tajner wciąż jest zatem bardzo aktywny zawodowo. Jak przyznał: pomaga mu w tym młodsza o 36 lat żona Izabela Podolec, która ma w dużej części być odpowiedzialna również za zmianę nawyków żywieniowych Apoloniusza. Swego czasu w rozmowie z Super Expressem były prezes PZN opowiedział więcej o tym, jak wygląda jego codzienność.

ZOBACZ TEŻ: Stało się! Głośne nazwisko żegna się ze skokami

- Przed siedmioma laty wprowadziłem dwie zasady. Jest to bardzo duża praca mojej żony. Nie to, żebym jakoś nadmiernie z niego korzystał, ale całkowicie zaprzestałem pić alkohol. Zmieniłem też tryb odżywiania. Praktycznie zrezygnowałem z mięsa, chociaż jak mam ochotę, to jem, ale generalnie dużo warzyw opowiadał Tajner.

Były trener Małysza stosuje też system 16 na 8. To oznacza, że przez 16 godzin w ciągu doby powstrzymuje się od jedzenia, a potem korzysta z 8-godzinnego okienka. To wszystko sprawiło, że Tajner nie tylko schudł (aż 21 kg!), ale znacznie poprawił swoją kondycję fizyczną.