Ależ zwrot ws. Roberta Lewandowskiego! "Nie jest obrażony, ale..."

- Robert Lewandowski nie jest obrażony i urażony za odebranie opaski kapitana reprezentacji, ale boli go sposób, w jaki zostało mu to przekazane - słyszymy z otoczenia piłkarza Barcelony. Kiedy zadzwonił do niego selekcjoner, Lewandowski miał usypiać córki, a jego rodzina o całej sprawie usłyszała z mediów - dowiedział się Sport.pl.