Zieliński naprawdę to powiedział o Lewandowskim. To zaboli

"Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy" - podał w niedzielę wieczorem profil Łączy nas Piłka. Wywołało to ogromne zamieszenia, a niedługo później Lewandowski ogłosił, że nie zagra więcej w kadrze, jeśli Probierz będzie jej selekcjonerem.

W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa, na której obecny był Piotr Zieliński. Nowy kapitan polskiej kadry skomentował decyzję Probierza. - Jest to ogromne wyróżnienie pełnić funkcję kapitana reprezentacji. To ogromna odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu i kibiców. Zrobię wszystko, żebyśmy wygrywali mecze, dali wiele radości kibicom - rozpoczął. Następnie wypowiedział się o sytuacji Lewandowskiego.

- Nie będę się odnosił do decyzji, którą podjął. To wybitny piłkarz i nie ma tutaj co dywagować. Trener podjął decyzję, ja ją szanuję, odbieram z wielkim wyróżnieniem. Chcę pełnić tę funkcję, jak najlepiej potrafię - dodał.

A potem Zieliński powiedział coś, co może zaboleć Lewandowskiego. - Na reprezentację przyjeżdżają ci, którzy chcą reprezentować kraj. Ja dla reprezentacji zrobię wszystko, każdy podchodzi na swój sposób do tej decyzji - podkreślił nowy kapitan kadry.

Głównym tematem była sytuacja Lewandowskiego, o co regularnie dopytywali dziennikarze. - Nie będę miał problemu, by porozmawiać z Lewandowskim. Jestem na to otwarty, ale wiemy doskonale, że jutro jest bardzo ważny mecz i jeśli do takiej rozmowy ma dojść, to po jutrzejszym spotkaniu. Czy zmiana kapitana była potrzebna? Zostawiam to trenerowi, on jest szefem i podejmuje decyzje. Rozmawialiśmy, powiedział, że chce, abym został kapitanem. Takiej funkcji się nie odmawia, chcę ją pełnić jak najlepiej. Na reprezentację przyjeżdżają zawodnicy, którzy chcą reprezentować kraj. Dla mnie to najważniejsza drużyna, w której gram - odpowiadał.

Piotr Zieliński na co dzień gra w Interze Mediolan. W ubiegłym sezonie rozegrał łącznie 39 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. W kadrze ma 99 spotkań na koncie.

Reprezentację Polski już we wtorek czekać będzie bardzo ważny mecz. Tego dnia o godzinie 20:45 zmierzy się na wyjeździe z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Aktualnie nasza kadra jest liderem grupy z sześcioma punktami na koncie.