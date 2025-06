Cała Iga Świątek! Tak zareagowała na triumf Gauff w Roland Garros

Nie udało się obronić tytułu na kortach Rolanda Garrosa, ale nie można powiedzieć, że paryski turniej wielkoszlemowy by zły w wykonaniu Igi Świątek. Półfinał po wcześniejszej serii problemów i spadku formy to naprawdę dobry wynik. Sama tenisistka także docenia to, jak się odbudowała i co osiągnęła w Paryżu. "Jestem bardzo dumna z pracy, którą wykonaliśmy i na pewno wyniosłam kilka cennych lekcji" - przyznała w social mediach. Zareagowałą też na zwycięstwo Coco Gauff.