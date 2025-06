Górnik dopiął swego! To piłkarz z Jagiellonii

Po 2,5 roku gry Michal Sacek opuścił Jagiellonię Białystok. 28-letni czeski obrońca trafił do białostockiego klubu w styczniu 2023 roku ze Sparty Praga, a jego okres gry na Podlasiu należy uznać za bardzo udany. Z Jagiellonią Sacek zdobył mistrzostwo Polski, Superpuchar kraju, brązowy medal Ekstraklasy i dotarł aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji, choć akurat wiosenne mecze zakończonego niedawno sezonu stracił z powodu kontuzji. W barwach Jagi ostatecznie rozegrał 86 meczów, w których zdobył jedną bramkę i osiem asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Mimo problemów zdrowotnych Sacek zdecydował się nie podejmować negocjacji z Jagiellonią ws. nowego kontraktu, co zdradził w rozmowie ze Sport.pl dyrektor sportowy klubu Łukasz Masłowski.

- Jeśli będzie to Górnik Zabrze, to faktycznie będę zaskoczony. A czy tak będzie, czas pokaże. Takie prawo piłkarza, nie zawsze jestem w stanie pewne decyzje zrozumieć, mogę je tylko uszanować. Michal nie był zainteresowany dalszą grą w Jagiellonii, takie są fakty. To nie była kwestia pieniędzy czy długości kontraktu, Michal nie podejmował negocjacji i po prostu nie chciał przedłużyć umowy - mówił nam Masłowski, gdy okazało się, że Michal Sacek jest bliski podpisania kontraktu z Górnikiem Zabrze.

Oficjalnie: Górnik Zabrze pozyskał drugiego piłkarza z Jagiellonii. Michal Sacek podpisał trzyletni kontrakt

Doniesienia medialne w poniedziałek zostały potwierdzone. Michal Sacek został ogłoszony nowym piłkarzem Górnika Zabrze, po tym jak podpisał trzyletni kontrakt ze śląskim klubem, dołączając do niego na zasadzie wolnego transferu.

Sacek jest już szóstym nowym piłkarzem Górnika Zabrze, a także drugim sprowadzonym z Jagiellonii Białystok po Jarosławie Kubickim, który także przeniósł się na Górny Śląsk jako wolny zawodnik. Poza tym Górnika wzmocnili również Natan Dzięgielewski (GKS Tychy), Wiktor Nowak (Znicz Pruszków), Gabriel Barbosa (Penafiel) oraz Thodoris Tsirigotis (Iraklis Saloniki). Drużynę z Zabrza w nowym sezonie poprowadzi też nowy trener w osobie Michala Gasparika, prowadzącego w ostatnim czasie słowacki Spartak Trnawa.

Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się w weekend 19-20 lipca, a Górnik Zabrze rozpocznie go od meczu na własnym stadionie z Lechią Gdańsk.