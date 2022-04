Rewolucja w skokach. Kobiety polecą pierwszy raz w historii

W środę odbyło się spotkanie FIS-u, na którym ustalano kalendarze Pucharu Świata na kolejne sezony. W jego trakcie stało się jasne, że w nadchodzącym sezonie kobiety otrzymają prawo startu na skoczniach do lotów. To historyczna decyzja dla świata skoków narciarskich.

Skoczkinie wywalczyły swoje. Loty także w kobiecych skokach narciarskich

Dyskusja o tym, czy dopuścić panie do rywalizacji na skoczniach mamucich trwa w świecie skoków już od kilku lat. Wiele zawodniczek jest zwolenniczkami takiego rozwiązania, a o marzeniach dotyczących lotów mówiła najgłośniej między innymi Maren Lundby. Teraz kobiety otrzymują zielone światło w tej sprawie.

Loty pań będą się odbywać na nieco innych zasadach niż loty panów. Aby wziąć udział w konkursie, zawodniczka będzie musiała mięć ukończone 18 lat oraz zajmować miejsce w czołowej piętnastce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wszystko po to, aby zadbać o bezpieczeństwo zawodniczek i nie dopuścić do startu tych najmniej doświadczonych.

"Jestem bardzo szczęśliwa"

Konkursy Pucharu Świata w skokach na obiektach mamucich oznaczają dla pań możliwość oddawania znacznie dalszych prób i czerpania przyjemności z lotów. Po spotkaniu FIS-u, które odbyło się w Zurychu i ogłoszeniu tej decyzji, radości nie kryła Norweżka Maren Lundby, która uczestniczyła w obradach.

- To jak kipienie radością. Na spotkaniu panowała bardzo pozytywna atmosfera i jestem po prostu bardzo szczęśliwa - skomentowała decyzję utytułowana zawodniczka. W Zurychu nad sprawą debatowali przedstawiciele czternastu państw. Sprawa została przegłosowana wynikiem 14:0, co oznacza, że nikt nie był przeciwnikiem dopuszczenia pań do rywalizacji na skoczniach do lotów narciarskich.

Warto podkreślić, że do tej pory kobiety oddawały próby na mamutach tylko nieoficjalnie. Takie szczęście miały zaledwie cztery zawodniczki, a przynajmniej o tylu wiadomo. Jako pierwsza na skoczni do lotów narciarskich poleciała Daniela Iraschko-Stolz. Austriaczka w 2003 roku pojawiła się na rozbiegu obiektu w Bad Mitterndorf i wylądowała na 200 metrze. To tej odległości nie udało się do tej pory zbliżyć żadnej innej skoczkini. Pozostałe kobiety osiągały 174,5 m (Norweżka Anette Sagen i Szwedka Helena Olsson) oraz 171 m (Amerykanka Lindsey Van). Wspomniane trzy próby zostały przez nie wykonane na największej skoczni świata Vikersundbakken.