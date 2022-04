Kamil Stoch odrzucił zaproszenie Kuby Wojewódzkiego. Poszło o religię

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski w każdy poniedziałek rozmawiają z kimś ze świata show-biznesu. W miniony poniedziałek ich gościem był aktor Tomasz Ziętek, który kryje tego, że jest osobą religijną. Dlatego też w pewnym momencie rozmowy wątek religii został poruszony. Wówczas Wojewódzki zdradził, że zapraszał na rozmowę Kamila Stocha. Skoczek nie chciał jednak z Wojewódzkim rozmawiać. Powód?

REKLAMA

Zobacz wideo

Stefan Hula poprowadzi polskie skoczkinie? "Są plany na przyszłość"

Kamil Stoch odmówił Wojewódzkiemu, bo ten "obnosi się z ateizmem"

- Kiedyś usłyszałem od managementu Kamila Stocha, że Kamil do mnie nie przyjdzie, bo zbyt mocno obnoszę się ze swoim ateizmem - powiedział gwiazdor TVN. W odpowiedzi Ziętek stwierdził, że wiara lub jej brak prowadzącego nie ma dla niego znaczenia. Ponadto zgodził się z prowadzącym, że zachowanie Stocha nosi "znamiona dyskryminacji ze względu na przynależność religijną, albo brak przynależności". - Ja się obracam wśród ludzi, którzy mają otwartą głowę i nie mają z tym najmniejszego problemu – dodał Ziętek.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Stoch również nie ukrywa, że jest osobą wierzącą. W lutym w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznał, że wiara pomogła przezwyciężyć mu trudne momenty w trakcie poprzedniego sezonu w skokach narciarskich. - Zawsze żegnam się przed wyjściem na belkę. Tak robię od małego. I to nie wynika ze strachu, tylko jest znakiem wiary. Każdy skok oddaję Panu Bogu. Nie wstydzę się tego. Kiedy coś mi się nie udaje, oddaję się pod opiekuńcze skrzydła Pana Boga. Wiem wtedy, że jest przy mnie, czuję to. Pewien znajomy ksiądz kiedyś mi powiedział, że jeśli Bóg jest w naszym życiu na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ja trzymam się tej zasady i myślę, że to mi bardzo pomaga – mówił kilka lat temu cytowany przez serwis "Pomponik".

Adam Małysz: Nie mogliśmy ryzykować kolejnego sezonu z Doleżalem

Wojewódzki od lat przeprowadza wywiady z osobami ze świata show-biznesu, polityki czy sportu. Robi to nie tylko w podcaście z Piotrem Kędzierskim, ale przede wszystkim na antenie TVN-u. Czasami musi liczyć się z odmową. Niektóre gwiazdy boją się konfrontacji z Wojewódzkim w obawie przed ośmieszeniem. Publicznie na ten temat wypowiedziała się chociażby Julia Wieniawa.