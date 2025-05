Oto potencjalni rywale polskich drużyn w europejskich pucharach. Łatwo wskazać faworytów

Lech Poznań jako mistrz Polski będzie reprezentantem Ekstraklasy w Lidze Mistrzów. Podopieczni Nielsa Frederiksena rozpoczną zmagania już w II rundzie eliminacji, co oznacza, że wystarczy im jeden wygrany dwumecz, żeby zagrać przynajmniej w Lidze Konferencji. W Lidze Mistrzów schody mogą zacząć się bardzo szybko, o czym pisaliśmy już wczoraj.

A pozostali przedstawiciele Ekstraklasy? Bardzo dobrze wygląda sytuacja Legii, która jako zwycięzca Pucharu Polski będzie grać w eliminacjach Ligi Europy. Stołeczny klub zacznie je bardzo szybko, bo już od I rundy. Legia pozna swojego rywala już w połowie czerwca, a pierwsze mecze zagra 10 i 17 lipca. Legia będzie rozstawiona od pierwszej do ostatniej rundy kwalifikacyjnej - czyli w teorii powinna trafiać na łatwiejszych rywali.

Jan Sikorski, który prowadzi stronę rankinguefa.pl zauważa, że wśród potencjalnych rywali Legii w I rundzie eliminacyjnej znajdują się m.in. Paks, Lewski Sofia czy Aktobe.

Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa zagrają w eliminacjach Ligi Konferencji, które zaczną od II rundy - obie drużyny będą w niej rozstawione. Zeszłoroczni mistrzowie Polski będą rozstawieni również w III rundzie, a szansę na to mają nawet w IV rundzie.

Na kogo mogą trafić Jagiellonia i Raków? Tu z pomocą przychodzi Piotr Klimek, który na podstawie rankingów Opta pokazał też polskich odpowiedników potencjalnych rywali tych klubów. Najtrudniejszym przeciwnikiem byłby najpewniej szwedzki AIK. Zdecydowana większość rywali w tej fazie eliminacji jest jednak na poziomie drużyn z polskiej I ligi. Ekstraklasa to już na tyle mocne rozgrywki, że od najlepszych drużyn z naszego kraju trzeba wymagać, żeby sobie radziły z takimi przeciwnikami.

Dopiero co się skończył piłkarski sezon, ale kolejny już teraz zapowiada się emocjonująco. Ekstraklasa do gry wróci 18 lipca - czyli już po pierwszych meczach Legii Warszawa w eliminacjach do Ligi Europy.