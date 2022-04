Rekord. Zbudowali skocznię na 2,5 tys. metrów i zaczęli skakać [WIDEO]

We włoskich Dolomitach zorganizowano szalony konkurs skoków narciarskich. Alex Insam zbudował skocznię na wysokości ponad 2500 m n.p.m. - przeprowadzono na niej zawody, w których udział wzięło 10 zawodników i 2 zawodniczki. To rekord, bo nikt nigdy nie skakał wyżej. - Spędzaliśmy tam trzy dni, pracując i przygotowując to wszystko własnymi rękami - powiedział Włoch w rozmowie ze skijumping.pl.

3 Twitter/Screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl