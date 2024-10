Stało się! Małysz po ponad 13 latach znów oddał skok. "Tego się nie zapomina"

Od ostatniego skoku Adama Małysza minęło 4965 dni. Jeden z najwybitniejszych skoczków w historii oddał go na Wielkiej Krokwi w Zakopanem 26 marca 2011 roku. - Adam Małysz wróci na skocznię! Prezes Polskiego Związku Narciarskiego sam potwierdza, że planuje oddać pierwszy skok od zakończenia kariery, a wszystko to na nowym, mobilnym obiekcie. Powstał w ramach akcji PZN-u z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Akademia Lotnika i zaraz ruszy okrążyć kraj i promować sport wśród najmłodszych. - Nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby go przetestować - mówił Adam Małysz tydzień temu z Jakubem Balcerskim, dziennikarzem Sport.pl. Wideo ze skoku można obejrzeć poniżej.

Adam Małysz znów na skoczni

"Ostatnie testy zakończone sukcesem! Skaczemy na krótkich nartkach skokowych i wszystko działa, jak trzeba!" - napisał w poniedziałek na Instagramie Adam Małysz.

W poniedziałek w południe doszło do niesamowitej historii. Po ponad trzynastu latach Adam Małysz po raz kolejny pojawił się na skoczni. Oddał skok i od razu ustanowił jej pierwszy rekord.

- Mamy wyciek pierwszego, oficjalnego skoku Adama Małysza na mobilnej skoczni PZN. Tego się nie zapomina! W środę 30.10 zapraszamy pod Galerię Sfera w Bielsku-Białej. Pierwszy event Akademii Lotnika. Sprawdź się na skoczni! - napisał Polski Związek Narciarski na portalu X.

Trasa mobilnej skoczni po Polsce w ramach Akademii Lotnika rozpocznie się 30 października w Bielsku-Białej. Potem przeniesie się do Wrocławia (7 listopada), Szczecina (10 listopada), Warszawy (16 listopada), Wisły (7 grudnia), a zakończy w Krakowie 18 grudnia.

Pojawią się też specjalne lekcje WF na Podhalu i w Beskidach, także w terminie od października do grudnia. Szczegóły można poznać, zgłaszając się na maila: akademia.lotnika@pzn.pl.