Świetne wiadomości przed inauguracją skoków w Niżnym Tagile. Ma nie być niespodzianek

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpocznie się w weekend 19-20 listopada w Niżnym Tagile. Skoczkowie będą rywalizować w dwóch konkursach indywidualnych. W zeszłym roku oba konkursy w Rosji wygrał Halvor Egner Granerud z Norwegii, który zdobył ostatecznie Kryształową Kulę.

Kibice z niecierpliwością czekają na kolejny sezon skoków, więc pierwszy weekend na rosyjskich skoczniach będzie z pewnością cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Niestety konkursy rozgrywane w Rosji są często bardzo loteryjne z uwagi na warunki atmosferyczne, co mogłoby zakłócić rozegranie zawodów.

Na szczęście dla fanów skoków i organizatorów tym razem prognozy na weekend 19-20 listopada są bardzo optymistyczne. Do Niżnego Tagiłu ma zawitać siarczysty mróz nawet do -11 stopni Celsjusza w piątek. Później jednak z każdym dniem temperatura ma wzrastać. W sobotę termometry mają wskazać już -5, a w niedzielę nawet -3 stopnie. Najważniejszy jest jednak wiatr, który ma mieć jednak małą siłę i nie powinien przeszkodzić w rozegraniu zawodów. Podmuchy mają się wahać maksymalnie do 3 m/s.

Jest jednak inny problem dla kibiców, którzy będą chcieli obejrzeć pierwsze zawody nowego sezonu na żywo. Ze względu na szalejącą w Rosji pandemię koronawirusa na skoczni będzie mogło się pojawić tylko 500 fanów.

W tym sezonie skoki narciarskie będą transmitowane na antenach Eurosportu, a w otwartej telewizji w TVN. To spora zmiana, bo przez wiele lat zawody Pucharu Świata można było obejrzeć w Telewizji Polskiej.