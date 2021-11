Zaskakujące ceny na inaugurację PŚ w skokach. A w Polsce? "Ogromna różnica"

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rusza już za niecałe dwa tygodnie. Inauguracja będzie miała miejsce nie w Wiśle, a w Niżnym Tagile w Rosji. Odbędą się tam dwa konkursy indywidualne, a w piątek 19 listopada zostaną rozegrane kwalifikacje. Na ten moment nie wiadomo, kogo Michal Dolezal zabierze na pierwszy konkurs PŚ w sezonie 2021/2022. "Trzech pewniaków to Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła" - napisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Kilkanaście dni temu poznaliśmy ceny biletów dla kibiców na konkursy Pucharu Świata w Wiśle, gdzie skoczkowie będą startować w dniach 3-5 grudnia. Ceny są szokująco wysokie. W pierwszej fazie sprzedaży, która potrwa od piątkowego południa do 30 listopada bilety będą kosztowały 110 złotych za stojące i 259 złotych za siedzące miejsce. W drugiej fazie, od 1 grudnia będzie to 129 złotych i 279 złotych. Dla porównania, w 2019 roku trzeba było zapłacić odpowiednio 60 i 180 złotych.

Dodatkowym utrudnieniem będzie fakt, że bilety będą tylko dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19. - Na 99 procent będzie tak, że na trybunach w Wiśle i Zakopanem będą mogły pojawić się wyłącznie osoby w pełni zaszczepione. Decyzję podjęliśmy w konsultacji z lekarzami - zapowiadał we wrześniu Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego. Taką decyzję podjął PZN wspólnie z organizatorami. Podczas rezerwacji i zakupu biletu kibice będą musieli złożyć oświadczenie o pełnym zaszczepieniu.

Ceny biletów na zawody PŚ w Niżnym Tagile, a ceny wejściówek na zawody w Wiśle. "Różnica jest dziesięciokrotna"

Teraz ceny biletów dla kibiców na zawody PŚ w rosyjskim Niżnym Tagile ujawnił portal WP Sportowefakty. Ich cena może zaskakiwać w porównaniu z tymi, które podali organizatorzy PŚ w Wiśle. "Porównaliśmy ceny wejściówek na konkurs PŚ w Wiśle do cen biletów na inauguracyjne zawody cyklu w Niżnym Tagile (20 listopada). Różnica jest ogromna. Według naszych informacji, za bilet na pojedyncze zawody skoków w Rosji trzeba zapłacić od 100 do 250 rubli, czyli od około 5,50 zł do 14,00 zł. Jeśli zestawimy to choćby z ceną miejsc stojących w Wiśle, różnica jest... dziesięciokrotna" - czytamy na łamach serwisu.

Ze względu na liczne zakażenia koronawirusem na obiekt Aist będzie mogło wejść maksymalnie 500 kibiców, ale każdy z nich będzie musiał pokazać kod QR zaświadczający o szczepieniu przeciwko COVID-19 lub poświadczenie o tym, że niedawno przeszedł koronawirusa. - Stanowi to 50 proc. pojemności obiektu. Byliśmy gotowi na to samo przy okazji grudniowych zawodów mężczyzn, natomiast zdecydowaliśmy się zachować ostrożność - powiedział Andrej Kasza, oficer prasowy zawodów w Rosji.

Kwalifikacje w Niżnym Tagile odbędą się w piątek 19 listopada o godzinie 16:00. Konkursy indywidualne zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę o 16:00. W poprzednim sezonie oba konkursy padły łupem Halvora Egnera Graneruda z Norwegii.

Od sezonu 2021/2022 zawody Puchary Świata będzie transmitować TVN, a także Eurosport oraz platforma Player.pl. "Polskie" konkursy w Zakopanem i Wiśle będzie można także obejrzeć w TVP. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tak wygląda harmonogram zawodów PŚ w Niżnym Tagile:

Piątek, 19.11.2021

12:30 - Odprawa techniczna

14:30 - Oficjalny trening

16:30 - Kwalifikacje

Sobota, 20.11.2021

14:45 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 21.11.2021