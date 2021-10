Kapitalne informacje dla polskich kibiców! Skoki nie tylko w telewizji. I to za darmo!

Grupa Discovery na początku października poinformowała, że przejmuje skoki narciarskie praktycznie na własność. Po wielu latach Puchar Świata niemal zniknie z anten Telewizji Polskiej. Publiczny nadawca pokaże tylko polskie konkursy - z Wisły i Zakopanego, a także mistrzostw świata w lotach narciarskich w Vikersund, do których praw nie ma za to Discovery. Reszta, a więc praktycznie cały sezon 2021/22, który ruszy już za półtora miesiąca, kibice zobaczą tylko w otwartym TVN-ie, w Eurosporcie oraz w serwisie player.pl.

Świetne informacje dla kibiców skoków. Wszystko za darmo także w internecie

Niektórzy kibice mogli mieć obawy, że w przeciwieństwie do transmisji, które przeprowadzała TVP, za oglądanie konkursów na antenie TVN trzeba będzie płacić. Ostatecznie obawy okazały się nieuzasadnione. Nie dość, że zawody będą pokazywane w otwartym kanale, to na dodatek, jak poinformowała telewizja w odpowiedzi na pytanie jednego z kibiców na YouTube, wszystkie konkursy jakie będą transmitowane w serwisie player.pl będą dostępne za darmo.

Rewolucja. Skoki znikają z TVP

Dla polskich kibiców to rewolucja. Konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich od lat były hitem Telewizji Polskiej. Publiczny nadawca ostro zareagował na fakt, że od teraz skoki będą pokazywane na antenie TVN-u. "To sytuacja bez precedensu, gdyż Telewizja Polska transmituje skoki narciarskie od kilkudziesięciu lat, budując popularność dyscypliny, rozpoznawalność zawodników i zwiększając ekspozycję sponsorów. Trudno nie wiązać tej decyzji z próbą wpisania sportu w spór polityczny wokół stacji TVN i używania skoków narciarskich jako swoistego zakładnika w tym sporze. Telewizja Polska otrzymała sygnały, że sytuację tę z niepokojem przyjęli również nasi partnerzy z Polskiego Związku Narciarskiego" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez TVP.

Discovery, które przez wiele lat dzieliło się skokami z TVP, nie ma obowiązku sprzedawać sublicencji do pokazywania Pucharu Świata. Ustawa o radiofonii i telewizji mówi jasno, że najważniejsze wydarzenia sportowe dla polskich kibiców, w tym PŚ w skokach, muszą być pokazywane w telewizji ogólnodostępnej. A TVN spełnia te wymagania i według informacji Sport.pl nie zanosi się na to, by grupa Discovery w ostatniej chwili zmieniła zdanie, czyli sprzedała sublicencję TVP. Grupa jasno stawia na to i otwarcie o tym komunikuje, że jedyną ogólnodostępną stacją pokazującą skoki narciarskie w Polsce będzie właśnie TVN.

Nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. W odróżnieniu od poprzednich sezonów inauguracja nie będzie miała miejsce w Wiśle, a w Niżnym Tagile. Skoczkowie rozpoczną rywalizację 20 listopada. Na początku grudnia odbędą się konkursy w Wiśle, a w połowie stycznia w Zakopanem.