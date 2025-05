Małysz reaguje na decyzję Stocha. Ujawnił, jaka jest prawda

Kamil Stoch pokusi się jeszcze o walkę o podia i wygrane w Pucharze Świata w sezonie 2025/2026. Może wygrać 40. konkurs w karierze, stając się samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów u polskich skoczków. Na wygraną czeka ponad cztery lata. Najbliższy sezon będzie stał pod znakiem igrzysk olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo i Mediolanie. To ostatnia wielka impreza, na której Stoch może się pojawić.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy psycholog pomógł Jakubowi Koseckiemu? "Za moich czasów to była oznaka słabości"

Małysz komentuje decyzję Stocha

Już wcześniej Kamil Stoch dawał sygnały, że należy się spodziewać, że wkrótce zakończy karierę. Już w marcu w rozmowie z Interią mówił, że zimowe IO "to główny cel". - A co będzie potem? Zobaczymy - przyznał. Wiemy, że najbliższy sezon będzie jego ostatnim. Decyzja trzykrotnego mistrza olimpijskiego nie zaskoczyła Adama Małysza, który już wcześniej wiedział, że Stoch będzie chciał skakać do 2026 r.

- Częściowo wiedziałem. Kamil wspominał o tym, że przed nim prawdopodobnie ostatni sezon, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak to wszystko będzie wyglądało w najbliższym czasie. Zresztą, kiedy ponad rok temu przyszedł z pomysłem założenia swojego własnego teamu, też mówił, że chce skakać do igrzysk - zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Zdaniem prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Stoch musiał mieć to przemyślane, żeby już teraz mówić o ostatnim sezonie. Dzięki temu będzie miał spokojniejsze przygotowania, ale zyska też dodatkową motywację, by odejść w jak najlepszym stylu.

- Zawodnik sam czuje, czy to już jest ta chwila. Na pewno fajnie, że gdzieś tam sobie to zaplanował i uznał, że teraz to ogłosi, żeby mieć więcej swobody i luzu podczas przygotowań do sezonu. Sportowiec ma przed sobą konkretną perspektywę czasową i wie, co i kiedy jest najważniejsze. Myślę, że dla Kamila to będą przede wszystkim igrzyska. On doskonale wie, że musi z siebie dać wszystko - stwierdził.

Zobacz też: Sensacyjne wieści ws. Wisły Kraków. "5 milionów dolarów"

Nie można wykluczyć, że PZN przygotuje Stochowi specjalne pożegnanie i podziękowanie za lata kariery, które były pełne wybitnych sukcesów.

- Na razie jest na to za wcześnie. Musimy też porozmawiać z Ewą, czyli żoną i menedżerką Kamila - dodał Małysz.

Nowy sezon Pucharu Świata ma wystartować 21 listopada w norweskim Lillehammer. Igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 r.