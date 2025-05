Ależ zjazd byłej gwiazdy Ekstraklasy. Nawet tam go nie chcą!

W 2018 roku Joao Amaral trafił do Lecha Poznań z Benfiki za 350 tysięcy euro. W trakcie pobytu w stolicy Wielkopolski został na sezon wypożyczony do Pacos de Ferreira. W sumie Portugalczyk dla "Kolejorza" rozegrał 117 spotkań, w których zdobył 34 bramki i zanotował 22 asysty. Przyczynił się także do wygrania mistrzostwa Polski w sezonie 2021/2022.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski zdetronizowany! Oto największa gwiazda światowej piłki

Joao Amaral szuka nowego klubu. Klub z II ligi odrzucił zakusy

Latem 2023 roku Amaral odszedł z Lecha do tureckiego Kocaelisporu. Potem był saudyjski Al-Batin, a od marca bieżącego roku rumuński ACSM Poli Iasi. W żadnym z tych klubów 33-letni pomocnik nie potrafił się odnaleźć i doszło do tego, że był oferowany klubom z polskiej II ligi, o czym poinformował portal Sportowy Poznań.

Zobacz też: Jednak nie Klopp! Media: To on będzie nowym trenerem europejskiego giganta

"Jak udało nam się ustalić, jego agent już teraz sonduje rynek w poszukiwaniu nowego klubu - także w Polsce" - czytamy w artykule. Piłkarz miał zostać zaoferowany Polonii Bytom, która niedawno wywalczyła awans do I ligi, ale nic z tego nie wyszło. "Powodem nie były kwestie finansowe, lecz profil zawodnika - Polonia szuka piłkarzy o innej charakterystyce" - dodano.

Portal zwrócił uwagę na to, że w ACSM Poli Iasi Amaral jest wyłącznie rezerwowym i rozegrał zaledwie 151 minut. Poinformowano, że umowa Portugalczyka z rumuńskim klubem obowiązuje do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny, ale raczej nie ma się co spodziewać, że ta klauzula zostanie wykorzystana. Stąd wspomniane wyżej poszukiwania nowego klubu.