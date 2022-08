ZAKSA, zwycięzca Ligi Mistrzów, ma nowego trenera. Wielki powrót

Tuomas Sammelvuo już od jakiegoś czasu łączony był z powrotem do ZAKSY. Fin jeszcze w czasie jego zawodniczej kariery występował bowiem w polskim klubie (w sezonie 2009/2010), a teraz został przez niego ponownie zatrudniony, choć zdecydowanie w innej roli.

Tuomas Sammelvuo nowym trenerem mistrzów Polski. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle potwierdza

46-latek został ogłoszony jako nowy trener ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Sammelvuo wcześniej pracował m.in. w reprezentacji Finlandii, Zenicie Sankt-Petersburg, czy kadrze Rosji. To właśnie prowadząc "Sbornę", osiągnął największe trenerskie sukcesy. W 2019 roku Rosja wygrała Ligę Narodów, a rok później zdobyła srebrny medal podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Z Zenitem udało mu się natomiast dwukrotnie sięgnąć po mistrzostwo Rosji, a także zdobyć puchar CEV. Sammelvuo zrezygnował z pracy w reprezentacji po rozpoczęciu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Za swoje wyniki otrzymał rosyjski Order Przyjaźni.

- Oczywiście były różne propozycje, ale kiedy pojawiło się zainteresowanie ze strony ZAKSY, to było dla mnie ważne. Tutaj jest coś, co można określić jako kultura zwyciężania. Grałem w tym klubie, więc jest to wielkim zaszczytem i przyjemnością, że będę pracował tu jako trener - powiedział Sammelvuo w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

- Co do stawianych sobie i drużynie celów to łatwo byłoby powiedzieć, że musimy po prostu wygrywać. W sporcie wszyscy chcą zwyciężać. Zwłaszcza w ZAKSIE, gdzie drużyna wygrała wiele na przestrzeni ostatnich lat. Teraz musimy skupić się na codziennej pracy, na tym, ile wysiłku każdy wkłada w codzienną pracę w biurze, na treningach - dodał.

ZAKSA ma natomiast za sobą kolejny bardzo dobry sezon. Drużyna prowadzona wówczas przez byłego trenera Gheorghe Cretu sięgnęła po mistrzostwo Polski, krajowy puchar i triumfowała także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W decydującym o trofeum meczu udało się jej pokonać Trentino Itas 3:0. Dla ZAKSY była to druga wygrana w europejskich rozgrywkach z rzędu. Kolejny sezon PlusLigi rozpocznie się natomiast w pierwszy weekend października.