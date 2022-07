Dostał order od Putina. Ma zostać trenerem ZAKSY. "Zasłużył na to"

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a czyli mistrz Polski i zdobywca Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022 nie ma trenera. Jej ówczesny szkoleniowiec Gherghe Cretu nie będzie już pracował z zespołem. Medialne doniesienia mówią bowiem, że jego następcą mógłby być Tuomas Sammelvuo. Fin już od jakiegoś czasu przymierzany jest do pracy w Polsce, choć może być to kontrowersyjny wybór.

Tuomas Sammelvuo odznaczony przez Władimira Putina

46-latek został odznaczony Orderem Przyjaźni, na mocy dekretu podpisanego przez Władimira Putina: "Za zapewnienie skutecznego treningu sportowcom, którzy osiągali wysokie wyniki" - cytuje decyzje o odznaczeniu Sammelvuo rosyjski portal sports.ru.

Sekretarz generalny Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej Aleksander Jarmołenko dodał w rozmowie z rosyjskimi mediami, że ministerstwo sportu dołożyło wszelkich starań, aby wniosek o wyróżnienie Sammelvuo zostało rozpatrzone pozytywnie: - Zasłużył na to [...] nie będzie problemu z dostarczeniem do niego medalu, ponieważ Sammelvuo spędza dużo czasu w Rosji - stwierdził działacz.

Tuomas Sammelvuo ma za sobą bardzo udany okres w Rosji. Jako selekcjoner siatkarskiej reprezentacji kraju wygrała ona Ligę Narodów w 2019 roku oraz dotarła do finału podczas Igrzysk Olimpijskich w 2020 i sięgnęła po srebrny medal. Później pracował on w siatkówce. klubowej. Jak trzeba zaznaczyć, z funkcji trenera Zenitu zrezygnował po rozpoczęciu zbrojnej napaści na Ukrainę przez Rosję w lutym.

Gdyby medialne doniesienia łączące Fina z ZAKSĄ okazały się prawdziwe to powróciłby on do klubu w nowym charakterze. Sammelvuo w sezonie 2009/2010 był bowiem siatkarzem drużyny z Kędzierzyna-Koźle.