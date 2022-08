Ma 18 lat, 91 cm i 18 kg. Hasbulla chce do "Don Kasjo"

Hasbulla Magomedow jest gwiazdą portali społecznościowych, ale cierpi na karłowatość. Czeczen ma 18 lat, 91 centymetrów i waży 18 kilogramów. Magomedow zyskał szczególną popularność w momencie, kiedy na jednym z nagrań prowadził quada, a internautom wydawało się, że za kierownicą pojazdu jest pięcioletni chłopak. - Nie uważam się za niepełnosprawnego. Po prostu nie rosnę, to wszystko. Kiedy idę szybko, czuję się zmęczony. Inni 18-latkowie siedzą w domu i piszą, że jestem opóźniony w rozwoju - mówił Hasbulla w jednym z wywiadów.

Gwiazda mediów społecznościowych zawalczy w polskiej federacji? Hasbulla zgłosił się do Prime MMA

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, włodarz federacji Prime Show MMA opublikował wpis na Twitterze, w którym ujawnił potencjalnego nowego zawodnika we freak fightach. "Hasbulla chce zawalczyć na Prime Show. Tylko z kim go zestawić? - napisał Życiński, zwracając się do kibiców. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem dla 18-latka z Czeczenii mógłby być Abdu Rozik, jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi w Tadżykistanie.

O tej walce mówiło się już w maju zeszłego roku, kiedy to Aschab Tamajew publikował w mediach społecznościowych materiały zapowiadające starcie, o czym pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl. Nagrania zyskiwały miliony wyświetleń, a zawodnicy na nich głównie przekomarzali się i żartowali. Niektórzy określali to nieetycznym zachowaniem, ale pojawiały się też osoby, które biły brawo całej inicjatywie. Dawniej Dana White, właściciel UFC, miał zaproponować Hasbulli około 1,5 miliona dolarów za walkę.

Hasbulla Magomedov jest też określany "mini Chabibem", ponieważ jest przyjacielem Chabiba Nurmagomiedowa, legendy UFC. Hasbullę na Instagramie obserwuje łącznie 2,7 miliona osób, a jego posty lajkuje co najmniej 150 tysięcy internautów.