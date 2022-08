"Takiego go chcę". Piotr Zieliński zachwycił

W ostatnich tygodniach dużo mówi się o potencjalnym transferze Piotra Zielińskiego. Najbardziej zainteresowanym klubem ma być West Ham United. Anglicy złożyli już ofertę SSC Napoli, jednak była ona zbyt niska. Podwyższono ją, jednak wciąż nie znaleziono porozumienia z piłkarzem. Zieliński ma tak naprawdę nie chcieć opuszczać Neapolu i jest tego "w stu procentach pewien".

Piotr Zieliński nie chce do West Hamu. Marzy mu się inny klub

W związku z tym przygotowuje się do kolejnego sezonu razem z resztą zespołu SSC Napoli. W niedzielę drużyna rozegrała trzeci mecz towarzyski. W nim zremisowała z Mallorcą, a Zieliński pojawił się w wyjściowym składzie i rozegrał 45 minut pierwszej połowy. Za swój krótki występ zebrał sporo dobrych ocen, co być może jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

Włoskie portale iamnaples.it i goldelnapoli.it zgodnie oceniły występ Polaka na 6,5 w 10-punktowej skali. "Podobnie jak Fabian [Ruiz] dawał o sobie znać walcząc z przeciwnikami ramię w ramię. A plotki transferowe wydają się go nie rozpraszać. Dobrze radzi sobie z piłką" - pisze w uzasadnieniu pierwszy z wymienionych portali.

W drugim zaś czytamy o świetnej próbie Zielińskiego z rzutu wolnego, choć piłka nie wpadła do bramki. "Jest w formie ligowej. Kto wie, czy na Serie A czy Premier League" - podkreślają dziennikarze. Nieco niżej występ oceniło "Tutto Napoli", bo na "szóstkę". Podkreślono jednak, że 28-latek "momentami błyszczał na boisku i miał przebłyski jakości".

Włoscy kibice mogą się cieszyć z postawy polskiego pomocnika, choć wciąż pojawiają się spekulacje o jego odejściu. Do pozostania w klubie wydaje się go zachęcać sam trener Luciano Spalletti. - Piotr wreszcie odnalazł się na boisku. To w zasadzie dobry piłkarz, ale tym razem widziałem u niego nerwowe akcje pełne zdrowego i pozytywnego napięcia. Takiego go chcę - powiedział po meczu z Mallorcą.

SSC Napoli czekają jeszcze dwa mecze towarzyskie z Gironą i Espanyolem Barcelona. Nowy sezon Serie A zaczyna się 13 sierpnia. Zespół Spallettiego rozegra pierwszy mecz dwa dni później. Rywalem będzie Chivas Werona.