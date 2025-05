- To inna kultura, ale też bardzo pozytywna. Ludzie są bardzo otwarci, pomocni, dobrze pracują. Naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa. Żyje mi się dobrze. Akurat mi osobiście jest tylko trochę trudniej, bo jestem tam sam i tęsknię za rodziną. To duży, ale jedyny minus - mówił na temat życia w Turcji Fabian Drzyzga, siatkarz tureckiego zespołu Fenerbahce Medicana w marcu tego roku w rozmowie z Agnieszką Niedziałek, dziennikarką Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Lublin mistrzem Polski w siatkówce. Marcin Komenda: Przed sezonem mało kto na nas stawiał

Fabian Drzyzga dostał ofertę z Rosji. Już podjął decyzję

Fabian Drzyzga sezon 2024/2025 zakończył brązowym medalem mistrzostw Turcji i zdobyciem krajowego pucharu. Zawodnik zostaje w klubie, choć miał oferty z innych klubów. Jak sam Drzyzga przyznał w rozmowie z TVP Sport, dostał nawet atrakcyjną ofertę z rosyjskiego klubu Zenit Petersburg.

- Jestem w takim okresie swojej kariery, że wszystkie oferty rozważam. Ten kierunek nie jest popularny i miło odbierany z bardzo oczywistych względów. Jeśli jednak spojrzymy wyłącznie na siatkówkę, to nadal grają tam różni zawodnicy i to czasem najlepsi na świecie – Amerykanie czy Serbowie. Wziąłem jednak pod uwagę wszystkie aspekty, które dokładnie rozważyłem i wolałem zostać na ten sezon w Turcji - powiedział Fabian Drzyzga w rozmowie z TVP Sport.

A gdyby pojawiła się oferta życia z Rosji? Przyjąłbyś ją? - dopytywała dziennikarka Sara Kalisz.

- Dla mnie to była oferta życia. Masz więc odpowiedź. Nie wiem, jak to się wszystko potoczy w przyszłości. Z tego, co się słyszy, rosyjska federacja i rosyjskie kluby w najbliższym czasie mogą wrócić do łask CEV i FIVB. Wtedy pewnie już trochę inaczej będzie się na to patrzeć - odpowiedział Drzyzga.

Zobacz: Alarm w polskiej kadrze. Grbić ujawnia. "Lekarze mówią..."

35-letni siatkarz od stycznia 2022 roku, kiedy Nikola Grbić został trenerem reprezentacji Polski, nie występuje z orzełkiem na piersi.

Drzyzga z reprezentacją Polski dwa razy zdobył mistrzostwo świata i trzy razy zdobył brązowe medale mistrzostw Europy.

Drzyzga w swojej karierze grał m.in. w takich klubach jak: Tytan AZS Częstochowa, AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resovia Rzeszów, Olympiakos Pireus i Lokomotiw Nowosybirsk.