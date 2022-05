Rosyjscy siatkarze zostali bez trenera. Jest oficjalne potwierdzenie

Były fiński siatkarz oraz trener siatkarskiego Zenitu Sankt Petersburg Tuomas Sammelvuo nie będzie już prowadził drużyny reprezentacji Rosji w siatkówce mężczyzn. O decyzji poinformował sekretarz Rosyjskiego Związku Piłki Siatkowej Aleksandr Jaremenko.

Reprezentacja Rosji bez trenera. Jest oficjalne potwierdzenie

Sammelvuo na początku obecnego roku zdecydował się na rezygnację z funkcji trenera Zenitu, a teraz również stracił posadę selekcjonera: - Kontrakt Sammelvuo zakończył się 31 grudnia, a prezydium federacji postanowiło nie przedłużać kontraktu. Obecnie trwa finał mistrzostw Rosji, a latem będzie spartakiada. Po tych dwóch wydarzeniach wyciągniemy wnioski na temat przyszłego trenera kadry - skomentował zmianę na posadzie trenera prezes związku Stanisław Szewczenko, cytowany przez portal sports.ru.

Jak dodał wcześniej wspomniany Jaremenko wówczas zostanie również ogłoszony skład kadry Rosji. Rosyjskie media donoszą, że związek rozważa powołanie na to stanowisko: Konstantina Briańskiego, Aleksieja Wierbowa, Aleksandra Klimkina lub Andrieja Woronkowa. - Mamy szeroką reprezentację trenerów ubiegających się o stanowisko trenera - dodał Jaremenko.

Sammelvuo pracował z rosyjskimi siatkarzami od 2019 roku. Pod jego wodzą rosyjska ekipa wygrała Ligę Narodów 2019, a rok później dotarła do finału Igrzysk Olimpijskich. Od 2019 do 2022 roku Fin pracował również we wcześniej wspominanym Zenicie.

Rosyjski związek poinformował ponadto, że selekcjonerem kadry kobiet będzie Serb Zoran Terzić. - Ta decyzja została podjęta przez prezydium. Podpisaliśmy z nim umowę już na przełomie stycznia i lutego. Jest gotów do pracy - skomentował wybór sekretarz związku.