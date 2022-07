Produkują siatkarskie perełki. Wracają na salony. Polscy siatkarze mają nowego rywala

Tegoroczna edycja siatkarskiej Ligi Narodów dobiegła końca przed tygodniem, ale wciąż toczyła się walka o możliwość udziału w jej kolejnej odsłonie. Reprezentacją, która dołączy do pozostałych ekip, została Kuba, która wygrała finał Challanger Cup.

Kuba wywalczyła awans do gry w Lidze Narodów

Rywalami Kubańczyki w finale byli Turcy, którzy nie potrafili jednak skutecznie przeciwstawić się swoim przeciwnikom. Wicemistrzowie świata z 2010 roku znakomicie grali w ataku i tym wypracowywali sobie przewagę nad Turkami.

Ci drudzy postawili się mocniej tylko w drugiej partii, a kluczem do tego był dobrze ustawiony blok i skuteczna zagrywka. W efekcie po przegranym pierwszym secie do 17, w kolejnym doprowadzili do remisu w spotkaniu, pokonując Kubę do 23.

W kolejnych partiach tureccy siatkarze nie potrafili już tak stanowczo odpowiadać na ataki Kubańczyków, którzy powiększali swoją przewagę dobrymi blokami i zagrywką, dokładając też udane kontry i kontrolując grę od początku do końca.

W efekcie to czterokrotni medaliści mistrzostw świata okazali się lepsi w finale Challanger Cup, pokonując Turcję 25:17, 23:25, 25:20, 25:20. Dzięki temu polskim siatkarzom w kolejnej edycji Ligi Narodów dojdzie kolejny rywal w postaci reprezentacji Kuby. Zespół ten zastąpi Australię, która również należała do sześciu zespołów z licencją zależną od wyników. Uczestnicy tegorocznej edycji LN odpadli jednak w ćwierćfinale Challanger Cup z Koreą Południową.

- Kuba wraca na salony. Świetna wiadomość. Kraj regularnie produkujący siatkarskie perełki. Gdyby chłopaki nie byli zmuszeni uciekać w poszukiwaniu lepszego życia, to dzisiaj graliby Simon, Leon, Leal, Juantorena - napisał Jakub Bednaruk na Twitterze.