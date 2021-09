Legendarna siatkarka nie ma złudzeń co do kadry siatkarek. "Musi stworzyć"

Mistrzostwa Europy mężczyzn były ostatnim turniejem dla Vitala Heynena w roli trenera męskiej reprezentacji Polski w siatkówce. Biało-czerwoni zdobyli brązowy medal, pokonując Serbię 3:0 (25:22, 25:16, 25:22).

- Jestem bardzo logicznym człowiekiem. Plan był jasny. Nie udało się wygrać igrzysk, więc to logiczne, że powinien przyjść ktoś inny, by to osiągnąć. Jestem bardzo konsekwentny w swoich działaniach - powiedział selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport.

Sport.pl udało się dowiedzieć, że Heynen jest zdecydowany ubiegać się o konkretną posadę. Tę, którą niedawno zwolnił Jacek Nawrocki, były już szkoleniowiec reprezentacji Polski kobiet.

Na temat ewentualnej pracy Heynena z kadrą kobiet w Polskiej Agencji Prasowej wypowiedziała się jego rzeczniczka. - Vital bardzo by chciał i jest zainteresowany tym stanowiskiem. Oprócz tego, że lubi wyzwania, a to mu się wydaje być bardzo ciekawym wyzwaniem, to także kocha Polskę, polskich kibiców i bardzo chciałby w naszym kraju zostać dłużej - powiedziała Ola Piskorska dla PAP.

Teraz głos na temat ewentualnego zatrudnienia Heynena na stanowisku reprezentacji Polski kobiet zabrała była zawodniczka kadry, Magdalena Śliwa na łamach portalu "WP SportoweFakty". - Jeśli chodzi o umiejętności, ogólne doświadczenie trenerskie oraz warsztat szkoleniowy, to jestem bardzo spokojna. Belg również zapewne bez problemu komunikowałby się z zawodniczkami - stwierdziła Śliwa.

I dodała: - Ogromnym minusem jest jednak fakt, że trener Heynen nie ma doświadczenia w pracy z kobietami. Myślę, że nie byłoby tak łatwo wskoczyć od razu i objąć żeńską drużynę. Praca z kobietami i mężczyznami bardzo się różni. Tym samym nie wiem, czy Vital byłby w stanie szybko poukładać zespół.

- Nie chcę podawać nazwisk moich faworytów, ale nowym selekcjonerem musi być szkoleniowiec, który całkowicie uwolniłby potencjał zawodniczek. Musi także stworzyć stabilny zespół, bo to jest najważniejsze. Powinien on przez dłuższy czas funkcjonować w podstawowym składzie - zakończyła Śliwa.

