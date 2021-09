Kat Polaków sensacyjnie rezygnuje po ME! Mógłby przejąć polskich siatkarzy

Wychodzi na to, że wicemistrzowie Europy oraz brązowi medaliści ostatniego turnieju siatkarskiego pozostają bez selekcjonerów, którzy przeprowadzili ich przez zawody. Wiadomo było, że rozgrywane m.in. w Polsce mistrzostwa Starego Kontynentu będą ostatnim turniejem Vitala Heynena.

We wtorek okazało się, że również finaliści mistrzostw Europy będą również potrzebowali zmiany na tej pozycji. - Ostatni wynik powiedział nam, że Słowenia jest na dobrej drodze do osiągnięcia jeszcze ważniejszych rezultatów, jeśli to możliwe! Nadszedł czas na podziękowań, chcę podziękować wszystkim chłopakom z teamu i sztabu, za ich zaangażowanie i chęć poprawy dzień po dniu. Dziękuję prezydentowi Ropretowi i całej federacji za danie nam możliwości poznania i docenienia Słowenii, a w szczególności ich ludzi i ich wspierających, których zawsze będę nosił w moim sercu - napisał na Instagramie Alberto Giuliani.

Giuliani przejmie reprezentację Polski? Media zwiastują kandydaturę trenera Asseco Resovii

W ciągu trzech lat na stanowisku selekcjonera reprezentacji Słowenii, Alberto Giulani wywalczył m.in. dwa srebrne medale mistrzostw Europy (2019, 2021) i przy tym dwa razy pokonywał Polaków po spektakularnych meczach w półfinałach. Jego drużyna zajęła też 4. miejsce w siatkarskiej Lidze Narodów. Pracę z kadrą rozpoczął w 2019 roku. W tegorocznym finale turnieju europejskiego Słowenia otarła się o złoto, jednak finalnie przegrała z Włochami 2:3 (25-22, 20-25, 25-20, 20-25, 11-15). Co dalej z przyszłością 57-letniego Włocha?

Media bardzo szybko dostrzegły w Giulianim potencjalnego następcę Vitala Heynena, który pożegnał się już oficjalnie z siatkarską kadrą. Włoch będzie musiał jednak wziąć udział w konkursie przygotowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Włoch stałby się jednak bardzo mocnym kandydatem na to stanowisko.

Alberto Giuliani miał już okazję zapoznać się z polskim "podwórkiem" siatkarskim. W 2020 roku Włoch rozpoczął pracę jako trener Asseco Resovii Rzeszów. Zespół zakończył zeszłoroczne rozgrywki PlusLigi na 5. miejscu w tabeli, co wywalczył sobie pokonując w walce o tę lokatę Trefl Gdańsk. W pierwszej kolejce nowego sezonu, który startuje z początkiem października, Asseco zmierzy się na wyjeździe z Indykpol AZS-em Olsztyn.

