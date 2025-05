Ogromna burza. Domagają się wyrzucenia Ter Stegena z Barcelony

Jeśli Marc-Andre Ter Stegen liczył, że fani FC Barcelony powitają go po kontuzji z otwartymi ramionami, to był to srogi błąd. Niemiec uporał się z urazem kolana i zdołał wrócić do gry jeszcze w końcówce sezonu, gdy zastąpił Wojciecha Szczęsnego w meczach z Realem Valladolid (2:1) oraz Villarrealem (2:3). Te występy na pewno mu nie pomogły, bo zwłaszcza po tym drugim spotkaniu było względem niego sporo zastrzeżeń. Jednak tego, co dzieje się od kilku dni, chyba nikt nie mógł się spodziewać.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski kontra Kucharski. "Brałeś pieniądze bez informowania" Ujawniamy całe nagranie [6 stycznia 2020 rok]

Ter Stegen na cenzurowanym. Potężna skala

Fani Barcelony w mediach społecznościowych niemal na każdym kroku okazują niechęć względem stawiania na Niemca. Hashtag #TerStegenOut jest jednym z najczęściej używanych w kontekście Barcelony na portalu X. Pojawiał się nawet wśród trendujących, a wpisów z nim było grubo ponad 100 tysięcy. Oczywiście niemały procent z tego to boty, ale nawet jeśli weźmiemy to pod uwagę, skala jest ogromna.

Widać to także po jednym ze wpisów, który Barcelona wrzuciła w czwartkowy poranek 29 maja. Zawiera on link do materiału wideo o powrocie Ter Stegena do zdrowia, zrealizowanego przez serwis Barca One. Jeżeli coś na portalu X ma 3,3 tysiąca polubień i 2,9 tysiąca komentarzy, z reguły nie oznacza to niczego dobrego.

Liczby porażają. Fani Barcelony nie ufają za grosz

Tak też jest w tym przypadku. Przewijają się tam co prawda nieliczne słowa wsparcia dla kapitana drużyny, ale większość nawołuje do jego odejścia. W mniej lub bardziej nadających się do cytowania określeniach. W dodatku na portalu X pojawiło się też ponad godzinne nagranie z nieudanymi interwencjami niemieckiego bramkarza. Aktualnie ma ono ponad 3 miliony wyświetleń.

Ter Stegen ma zatem wiele do udowodnienia i wielu krytyków do uciszenia w przyszłym sezonie. Szczególnie że konkurencję będzie miał najpoważniejszą od lat. Kontrakt z Barceloną przedłużyć ma Wojciech Szczęsny, a klub w dodatku ma w planach sprowadzenie kolejnego golkipera, a konkretnie Joana Garcię z Espanyolu. Dziennik "Mundo Deportivo" nazwał ten transfer wręcz priorytetowym dla Katalończyków.