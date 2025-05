Saudyjczycy wyrzekli się Ronaldo. Tak go ocenili. "Odszedł bez sukcesu"

- Powinna to być jedna z najpiękniejszych piłkarskich bajek - tak o historii ze sprowadzeniem Cristiano Ronaldo do Arabii Saudyjskiej pisze RT. Wygląda jednak na to, że nie będzie w niej szczęśliwego zakończenia. Koniec współpracy Portugalczyka z Al Nassr wydaje się nieuchronny, a dziennikarze już zaczęli robić druzgocący bilans. - Przyszedł jako Mesjasz i odszedł bez żadnego sukcesu - podsumowali jego przygodę w Arabii.