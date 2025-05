Piłkarze GKS-u Katowice mówią prawdę o premiach z Rakowa za wygraną z Lechem

W 33. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań zremisował 2:2 z GKS-em Katowice, a Raków Częstochowa podzielił się punktami z Koroną Kielce (1:1). W ten sposób Lech ma punkt przewagi nad Rakowem przed ostatnią kolejką w tym sezonie. W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że GKS mógł zostać dodatkowo "zmotywowany" przez Raków premią w wysokości miliona złotych. Adam Gilarski, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN opublikował pismo, w którym przypomniał klubom, że takie działania są nielegalne. A jak te wieści komentują piłkarze GieKSy?

Piłkarze z Katowic reagują na doniesienia z mediów. "Wejście do X-komu na godzinę"

Piłkarze GKS-u Katowice odnieśli się do tych doniesień medialnych w odpowiedziach wysłanych do portalu weszlo.com. - Mieliśmy z tego niezły ubaw. Poszła u nas w szatni informacja, że mamy obiecane wejście na godzinę do X-komu po komputery, myszki i tak dalej - mówił Adrian Błąd.

- Oprócz miliona złotych dostałem dwie myszki, głośnik i klawiaturę. A żona ma obiecaną pracę w X-komie. Dzisiaj to mi wszystko jedno, kto będzie mistrzem. Mam premię zależną od miejsca, które zajmę w lidze i na pewno lepiej być np. na szóstej, a nie na dwunastej pozycji - dodawał Bartosz Nowak. W ten sposób piłkarze GieKSy zdementowali informacje pojawiające się w mediach.

Lech i Raków reagują. "Kategorycznie odrzucamy sugestie"

Jak nietrudno się domyślić, sprawa została skomentowana przez Lecha Poznań. Uczynił to trener Niels Frederiksen w komentarzu wysłanym do naszej redakcji.

- Krótko po naszym niedzielnym spotkaniu zaczęły krążyć niepokojące sygnały odnośnie do potencjalnego złamania przepisów mówiących o wpływaniu na wynik meczu. Nie chcę wierzyć, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, bezsprzecznie wypaczałaby ona sens sportowej rywalizacji. Nie mieści mi się w głowie, że ktoś mógłby się posunąć do takich nieczystych zagrań. Zdaję sobie sprawę, że termin tej korespondencji PZPN-u przed ostatnią ligową kolejką nie jest przypadkowy - przekazał Frederiksen.

Zareagował też Raków. "Kategorycznie odrzucamy wszelkie sugestie łączące Raków Częstochowa z jakimikolwiek nieuczciwymi działaniami i praktykami. Branie pod uwagę takich możliwości jak zawarte w tekstach i budowanie na nich artykułów mających wpływ na opinię publiczną uważamy za niepoważne i szkodliwe. Rozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i sugestii może mieć swoje konsekwencje wykraczające poza sferę piłkarską" - przekazał klub z Częstochowy w komunikacie na portalu X.

W ostatniej kolejce Lech Poznań zagra u siebie z Piastem Gliwice, a Raków Częstochowa podejmie Widzew Łódź. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 17:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.