Heynen chce nowej pracy w Polsce! Jest oficjalne potwierdzenie. "Vital bardzo by chciał"

Vital Heynen w niedzielę w Katowicach poprowadził polskich siatkarzy do zwycięstwa nad Serbią 3:0 w meczu o brązowy medal mistrzostw Europy. Później przyznał, że to jego pożegnanie z kadrą, z którą wywalczył m.in. mistrzostwo świata.

REKLAMA

Zobacz wideo

Vital Heynen musi odejść, choć osiągnął najwięcej od czasów Wagnera

"Vital bardzo by chciał i jest zainteresowany tym stanowiskiem"

Grupa dziennikarzy pytała Heynena, czy już rozglądał się za nową pracą. - Jeśli ma się najlepszą robotę na świecie, to nie rozważa się żadnych innych opcji. Prowadzenie reprezentacji Polski to zdecydowanie najlepsza praca w siatkówce. Nie mogę sobie wyobrazić lepszej. Wykonywałem ją z ogromną przyjemnością - odpowiedział Heynen.

Sport.pl udało się dowiedzieć, że Heynen jest zdecydowany ubiegać się o konkretną posadę. Tę, którą niedawno zwolnił Jacek Nawrocki, były już szkoleniowiec reprezentacji Polski kobiet.

Na temat ewentualnej pracy Heynena z kadrą kobiet w Polskiej Agencji Prasowej wypowiedziała się jego rzeczniczka.

- Vital bardzo by chciał i jest zainteresowany tym stanowiskiem. Oprócz tego, że lubi wyzwania, a to mu się wydaje być bardzo ciekawym wyzwaniem, to także kocha Polskę, polskich kibiców i bardzo chciałby w naszym kraju zostać dłużej - powiedziała Ola Piskorska w PAP.

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

192 stroje trafią do młodych adeptów siatkówki w ramach akcji Sport.pl, pt. "Stroje za asy", która trwa w trakcie mistrzostw Europy w siatkówce. W meczu o trzecie miejsce z Serbami reprezentacja Polski zaserwowała sześć asów, co łącznie daje 64 asy w całym turnieju.

Vital Heynen napisał wiadomość do Polaków. "Nigdy nie płakałem tak bardzo"

Kolejne asy odliczaliśmy w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbyła się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu tutaj.