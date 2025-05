Znowu głośno o Szczęsnym w Barcelonie. To dlatego Flick miał dość

Wojciech Szczęsny i Inaki Pena jeszcze kilka miesięcy temu rywalizowali o pozycję numer jeden w bramce FC Barcelony, a dziś obaj nie są pewni dalszej przyszłości w klubie. Polak wciąż nie przedłużył kontraktu, a Hiszpan według doniesień medialnych latem ma zostać sprzedany. Jego los mógł potoczyć się zupełnie inaczej...

Tak Inaki Pena stracił miejsce w bramce FC Barcelony. Wszystko przypomnieli

Początkowo to właśnie 26-letni golkiper z Alicante zastępował w bramce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Miejsce w składzie stracił dopiero na początku tego roku kalendarzowego. Wtedy to Wojciech Szczęsny po trzech miesiącach oczekiwania dostał szansę na debiut w spotkaniu Pucharu Króla z UD Barbastro. Wówczas jeszcze niewiele osób przypuszczało, że wkrótce to on stanie się pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Co o tym zdecydowało?

Tę kwestię poruszył portal Cule Mania. Jak przypomniał, Szczęsny niedługo później wyszedł na murawę w meczach Superpucharu Hiszpanii. Stało się tak, ponieważ trener Hansi Flick postanowił ukarać Penę za to, że ten spóźnił się na zbiórkę. Nie to jednak zapewniło Polakowi miejsce w pierwszym składzie.

Media: Po tym meczu Flick postawił na Szczęsnego. "Punkt zwrotny"

Pozycja Szczęsnego nadal była kwestionowana, zwłaszcza że w meczu z Realem Madryt otrzymał czerwoną kartkę i w kolejnym musiał pauzować. Wówczas na spotkania z Betisem wrócił Pena. Później wystąpił także 18 stycznia przeciwko Getafe i wedle wersji dziennikarki portalu 3cat Lai Tudel: "to był mecz, który pogrążył Penę".

FC Barcelona zaledwie zremisowała wtedy 1:1. I pewną winą ponosi za to właśnie Inaki Pena, który w 34. minucie popełnił poważny błąd. Wybił strzał Coby wprost pod nogi Arabarriego, a ten popisał się skuteczną dobitką. To wtedy Flick miał ostatecznie postawić na zmianę bramkarza. - Była to decyzja, która już wcześniej tkwiła w głowie niemieckiego trenera. Ale właśnie ten mecz okazał się punktem zwrotnym. Szczęsny został pierwszym bramkarzem do końca sezonu. Mimo że Polak popełnił później kilka karygodnych błędów, decyzja Flicka była nieodwołalna - wyjaśnił portal. Od tamtego momentu Pena w FC Barcelonie zagrał już tylko raz - w ostatnim spotkaniu sezonu z Athletikiem Bilbao. Być może był to jego ostatni występ w tym klubie.