Vital Heynen napisał wiadomość do Polaków. "Nigdy nie płakałem tak bardzo"

- Szanse są bardzo, bardzo, bardzo małe - mówił szczerze Vital Heynen, pytany o to, czy pozostanie trenerem reprezentacji Polski. Belgijski trener zaznaczył, że to jeszcze nie jest informacja oficjalna, ale żegna się z reprezentacją Polski siatkarzy. Na koniec pod wodzą Heynena zdobyliśmy brązowy medal ME, pokonując w Katowicach Serbię 3:0.

Vital Heynen po meczu o brązowy medal usiadł w szatni razem z zawodnikami i wygłosił przemowę, której fragment pokazał Polsat Sport.

- Pamiętam rozmowę w hotelu z Kurkiem, Drzyzgą i Kubiakiem w Warnie na mistrzostwach świata. To było dla mnie bardzo ważne. Pamiętam również 2019 roku, jak musiałem skreślić Kochanowskiego i Bieńka. Podchodziliście do mnie, rozumieliście, wspieraliście, mówiliście, że taka jest moja praca. Rozmawiałem teraz na Euro po meczu z Grecją z Michałem Kubiakiem, że coś w tym turnieju trzeba zmienić. Cieszy mnie, że dziś każdy z was jest uśmiechnięty. To koniec. Dziękuje. Wspaniała robota - powiedział Heynen, zalewając się łzami.

Heynen podziękował Polakom

Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Heynena. Według informacji Łukasza Jachimiaka ze Sport.pl Belg chciałby kontynuować pracę w Polsce, obejmując kadrę polskich siatkarek! "Nasza kadra kobiet nie ma tak dużego potencjału jak kadra mężczyzn, ale Heynen jest przekonany, że i ją stać na sukcesy. Belg ma już pewne doświadczenie w pracy z kobietami - prowadził kiedyś pary siatkarek plażowych ze swojego kraju: Liesbeth Mouha/Liesbet Van Breedam i Liesbeth Mouha/Katrien Gielen. Z pierwszą z nich awansował nawet na igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2008 roku" - napisał Jachimiak.

Heynen na razie pożegnał się nie tylko z drużyną i kibicami, którzy na żywo oglądali mecz z Serbią, ale też wszystkimi fanami naszej kadry. Belg zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis.

"Każda łza była łzą dumy. Nigdy nie płakałem tak bardzo i nigdy nie widziałem tyłu łez na zakończenie sezonu. Dziękuję zawodnikom, sztabowi, najlepszej publiczności na świecie. Dziękuję Polsko" - napisał Belg na Twitterze, dodając zdjęcie ze wspomnianej wyżej przemowy w szatni.

