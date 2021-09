Ostro i szczerze. "Nie nadaje się nawet do tego, by wiązać buty Donnarummie"

Na początku obecnego sezonu w bramce Paris Saint Germain występował Keylor Navas, trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów. 34-letni Kostarykanin zagrał w LM, w starciu o Superpuchar Francji i w czterech kolejkach Ligue 1. Gianluigi Donnarumma, który latem dołączył do wicemistrza Francji, po tym jak wygasł jego kontrakt z Milanem, na boisku pojawił się dwa razy. 22-letni Włoch wystąpił w wygranym 4:0 meczu z Clermont Foot 63. Gra także teraz (właśnie trwa spotkanie z Lyonem).

- Nie rozumiem PSG. Być może masz najlepszego bramkarza na świecie i zostawiasz go na ławce? Navas jest dobrym bramkarzem, ale z całym szacunkiem, nie nadaje się nawet do tego, by wiązać buty Donnarummie - portal "Tuttomercatoweb" cytuje Gianlucę Pagliucę, który w Serie A rozegrał aż 592 mecze. - Myślę, że to Donnarumma będzie pierwszym bramkarzem od nowego sezonu - dodał.

Navas gra w PSG od dwóch lat. W barwach paryskiego klubu zanotował 86 meczów, wpuścił 69 goli i 40 razy zachował czyste konto.

Donnarumma jest młody, ale czaruje od dawna

Jesienią 2015 roku Sinisa Mihajlović, ówczesny trener Milanu, zszokował cały świat calcio i w bramce postawił na 16-letniego Donnarummę. To był najmłodszy debiutant od 30 lat. Wcześniej koszulkę Milanu założył tylko legendarny Paolo Maldini. Od debiutu Gigio minęło już blisko sześć lat. W tym czasie Donnarumma rozegrał dla Milanu ponad 250 meczów i został mistrzem Europy. Został też wybrany MVP całego turnieju. Na przełomie czerwca i lipca wydawało się, że trafi do Juventusu, ale Massimiliano Allegri stwierdził, że chce zatrzymać Wojciecha Szczęsnego jako jedynkę.

Teraz być może trener Juve żałuje wyboru, bo Polak rozczarowuje od wielu tygodni. - Krytyka w kierunku Szczęsnego jest zbyt duża. Po prostu Juventus nie jest już tak solidny jak kiedyś. No i nie zapominajmy, że Gigi Buffon został z powodu Polaka zdegradowany na ławkę. Popełnił dwa błędy, to prawda, ale problemy Juventusu nie leżą w bramce - uważa Pagliuca.